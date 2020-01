Christelijk onderwijs zou kindgericht moeten lesgeven

Op christelijke scholen dient de leerling centraal te staan in plaats van de leerstof, een benadering die stamt uit het industriële tijdperk.

De vrijheid van onderwijs staat weer regelmatig ter discussie. Het is daarom extra belangrijk dat christelijke scholen zich duidelijk onderscheiden van het seculiere onderwijs. Christelijke scholen hanteren nu vaak dezelfde normen en vormen voor goed onderwijs als seculiere scholen. Dan is het begrijpelijk dat er vragen over het bestaansrecht van bijzonder onderwijs gesteld worden.

Els van Dijk, directeur van de Evangelische Hogeschool, noemt de christelijke school een oefenplaats voor verlangen. Het schuurt dat we op veel christelijke scholen een onderwijspraktijk tegenkomen die er vaak zo heel anders uitziet.

