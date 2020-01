Alles is hermeneutiek

Kerken in Tsjaad veroordelen elk alcoholgenot als zonde. Dat westerse christenen daar heel anders tegenaan kijken levert een mooi gesprek op over hermeneutische bewustwording, schrijft Jaap Dekker.

In het boek Jesaja komen de volken in drie verschillende rollen voor. Soms gebruikt God de volken als instrument om zijn eigen volk te straffen. Assyrië heet zelfs de ‘gesel van mijn toorn, stok waarmee ik in mijn woede sla’ (Jesaja 10:5). In de volkenprofetieën zijn de volken vervolgens om allerlei redenen zelf ook het object van Gods toorn (zie Jesaja 13-23). Het meest verrassend zijn echt..

In de Joodse uitlegtraditie van de Targum en bij Middeleeuwse exegeten (Rashi, Ibn Ezra, David Kimchi) wordt ook dit visioen echter als een oordeel voor de volken uitgelegd. De volken denken wel dat ze op de berg Sion voor een feest zijn uitgenodigd, maar bij aankomst zal blijken dat daar geen feestmaal, maar een galgenmaal voor hen staat aangericht. Geen tafel met uitgelezen wijnen, maar de..

