Zorg: koekoeksjong en kanarie

Als de kosten in de zorg in het huidige tempo door stijgen, dreigt de zorg over twintig jaar onbetaalbaar te worden. De zorg als koekoeksjong, die andere vogels uit het nest drukt. Voorkomen moet worden dat het personeel sterft als de kanarie in de kolenmijn bij te weinig zuurstof.



Pieter Poortman 18 januari 2020, 11:00 aangepast 11:52







De zorg zal meer en meer een beroep doen op de modernste technologische snufjes. Of je daarmee in de toekomst personeelskosten zou kunnen drukken, is niet duidelijk. (beeld anp / Lex van Lieshout)