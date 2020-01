Abortus raakt ziel van cultuur

Moeder Theresa sprak onverbloemd over het onrecht van abortus in 1994 tijdens het National Prayer Breakfast, waaraan ook de toenmalige Amerikaanse president Bill Clinton en zijn vrouw deelnamen. (beeld AFP / Robert Giroux)

Moeder Teresa is wellicht een van de bekendste personen die ooit op aarde heeft rondgelopen. Wereldwijd stond zij bekend om haar inzet voor armen en zieken. Ze was een inspiratie voor miljoenen mensen en voor wereldleiders. Veel minder bekend is haar gedreven inzet voor de bescherming van ongeboren kinderen. De theoloog John Piper wijst hierop in zijn boek A Hunger for God (1997).

Het trof mij hoe deze vrouw, die zo bekend is vanwege haar liefdevolle optreden, zo scherp spreekt over abortus. Daarmee vormt zij een confronterende spiegel voor veel christenen in ons land. Zo sprak zij onverbloemd over het onrecht van abortus in 1994 tijdens het National Prayer Breakfast, waaraan ook de toenmalige Amerikaanse president Bill Clinton en zijn vrouw deelnamen. Ik citeer uit h..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Maak direct een account aan bij de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .