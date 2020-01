Politieke analyse: VVD heeft het lastig met het milieu

Vliegen is ongekend populair. Op de vakantiebeurs werden deze week cijfers gepubliceerd waaruit bleek dat meer mensen een vliegreis boeken voor hun vakantie in plaats van met de auto op stap te gaan. In het Advies Luchtvaartsector dat de commissie-Remkes woensdag presenteerde, komt die groei van de luchtvaart ter sprake. In de EU is sinds 1990 het aandeel van de luchtvaart aan de stikstofuitstoot verviervoudigd.