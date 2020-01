Hebt u er nadeel van dat u christen bent?

Nelleke Berntsen, gepensioneerd docent mbo Jazeker, het stelt natuurlijk niets voor in vergelijking met christenvervolging, maar er zijn mensen in mijn omgeving die mij niet serieus nemen. Ze begrijpen niet dat een ‘ontwikkelde vrouw als ik’ nog in God gelooft. Er mag bij hen ook niet over geloof gepraat worden, omdat ‘het altijd ruzie zou geven …’ Dus praten we over dingen die mij niet interesseren.