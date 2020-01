Liften kunnen brandveiliger

Was het flatgebouw in Arnhem wel zo veilig? De mensen in de lift zijn door de rook in de liftschacht bedwelmd en wisten waarschijnlijk niet dat er brand was in het voorportaal. Waarom zijn bij het overgrote deel van de liften in Nederland geen maatregelen genomen om deze situaties te voorkomen?

In het voorportaal, in het trappenhuis en in de liftschacht kunnen rookmelders worden geplaatst, die aan de liftbesturing zijn gekoppeld.

Verder kan in de liftschacht een rookafzuiginstallatie worden aangebracht.

Ook kunnen de elektrische voedingskabels brandvrij worden aangelegd. Dat kan veelal door deze door de liftschacht naar de machinekamer te brengen.

Bij brand geven de rookmelders een signaal door aan de liftbesturing, waardoor de lift niet meer kan worden gebruikt, of naar een stopplaats zal worden gedirigeerd waar geen brand is, in het geval de lift reeds onderweg is. Tevens stellen de rookmelders de rookafzuiginstallatie van de liftschacht in werking, waardoor de rook zich niet in de liftschacht ophoopt.

