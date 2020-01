Kerk-zijn in, van en voor je dorp

Als ik als dertiger een kerk bezoek, ben ik vaak een van de jongsten. Zoals bij mijn generatie wel vaker het geval is, ga ik niet elke zondag naar de kerk. Dat komt omdat het in de drukte van werk en gezin, soms als een oase voelt om een keer een dag met zijn allen thuis samen te zijn. Wat daarnaast meespeelt, is dat ik me met meer kerkgemeenschappen tegelijk verbonden voel en mijn tijd en a..

We gaan naar de Martinikerk, omdat we ons verbonden voelen met de oecumenische liturgie en de gemeenschap. We gaan ook naar de nabijgelegen wijkkerk als daar kliederkerk is. Zo zijn er meer kerkgemeenschappen waar ik in het verleden regelmatig kwam en waar het nog steeds vertrouwd voelt. Dat zijn van die momenten dat ik iets ervaar van de kerk van alle tijden en alle plaatsen. Het zijn heel ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Maak direct een account aan bij de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .