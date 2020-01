Zorg dat vleesvervanger ook duurzaam is

Vleesvervangers rukken op in de voedselketen. Maar ze moeten dan wel duurzaam geproduceerd worden. Dat is niet per definitie zo. (beeld anp LEX VAN LIESHOUT)

Het geitenwollensokken imago van de vegetarische vleesvervanger is eraf. Zeker meer dan de helft van de Nederlandse consumenten is inmiddels flexitariër en eet minder vlees. Mede door deze trend kondigde groot Nederlands vleesverwerker Vion aan, dat in de aankomende tien jaar de veestapel in Noordwest-Europa met 20 procent zal afnemen. Grote firma’s in winkelsector (re..

hoe duurzaam?

Maar hoe zit het met de duurzaamheidsvraagstukken voor de vleesvervanger, zoals de herkomst van de grondstoffen, impact op het milieu en een eerlijke prijs voor de boer? Niet marktwerking, maar actief overheidsbeleid is noodzakelijk om de nodige innovaties voor deze complexe vraagstukken aan te pakken.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Maak direct een account aan bij de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .