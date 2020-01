Politiek als geloofsbelijdenis

Het stel goddeloze verraders is terug in Nederland en is weer in de Tweede Kamer aan het werk gegaan. Voor u nu gealarmeerd de ledenlijst van de Tweede Kamer erbij pakt, om uit te zoeken wie onder deze definitie valt (‘echt gestoord’ hoort er ook nog bij): het gaat om de fractie van de ChristenUnie. Die had het onchristelijke lef om afgelopen week niet alleen naar ‘Israël..

Deze discussie over de ongelovige dan wel verraderlijke keuze van de ChristenUnie-Kamerleden om te gaan praten over verzoening tussen Israëli’s en Palestijnen is kenmerkend voor wat een steeds hardnekkiger trend lijkt te worden: de politieke keuzes van christenen als enige echte kenmerk van een waar geloof.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Maak direct een account aan bij de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .