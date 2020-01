Snelle fusie

Waar ik het niet met de hooggeleerde eens ben, is dat hij vindt dat de fusie tussen beide kerken te snel gaat. Hij noemt het proces een ‘hogedrukpan’. Ik denk dat we langzamerhand naar elkaar toe zijn gegroeid en dat nog langere bezinning dat proces geen goed zal doen. 2023 is wat mij betreft prima, al mag het best wat sneller. Veel, met name ouderen..

Tieme Meints, Assen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Maak direct een account aan bij de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .