Help elkaar bij grensverkeer

De groei van de evangelische gemeente Mozaïek0318 in Veenendaal doet al enige tijd stof opwaaien, zeker sinds de gemeente zich heeft uitgebreid buiten de grenzen van 0318. Ook in deze krant is geschreven over de risico’s van zulke uitbreidingen. Zijn nieuwe leden niet vooral afkomstig uit al bestaande gemeenschappen? Hierop reageerden voorstanders van de Mozaïek-uitbreidingen dat christenen toch vooral blij moeten zijn met het enthousiasme voor het evangelie dat via Mozaïek wordt aangewakkerd. Immers, wie kan er tegen kerkgroei zijn?

Is het mogelijk nieuwe leden uit andere gemeenten te vragen of ze misschien niet beter kunnen blijven kerken waar ze dat eerder deden? ( beeld Getty Images/iStockphoto)

nettogroei

Eerdere opiniërende bijdragen hebben zo vooral stilgestaan bij de vraag in welke mate er sprake is van netto-kerkgroei bij dergelijke (veelal evangelische) initiatieven; zo is er onderzoek dat erop wijst dat kerken die veel leden uit andere kerken trekken ook meer mensen zonder een christelijke achtergro..

Zulke moeiten kunnen heel divers zijn: gebrekkig jeugdwerk, te veel moderne liederen, of juist te weinig, een weinig inspirerende voorganger, en ga zo maar door. Zo zien wij in onze eigen context veel gezinnen zich laten overschrijven omdat in een andere gemeente meer jongeren zijn en het jeugdwerk beter loopt. Hoe invoelbaar dit ook is, in de praktijk heeft het tot effect dat de gemeente d..

