Het meeste lijden komt door de mens

Iedereen worstelt weleens met de vraag: Als er een almachtige en goede God bestaat, waarom laat hij dan zoveel lijden toe? Een begrijpelijke en herkenbare vraag bij het zien van pijn. Maar hoe terecht is deze vraag als negen van de tien meest ontwrichtende rampen van het afgelopen decennium direct te wijten zijn aan menselijk handelen en nalaten? ..

‘De wereld is in beroering’, stelde secretaris-generaal van de VN António Guterres deze week tijdens zijn nieuwjaarsrede. ‘En deze onrust dreigt uit de hand te lopen.’ De wereld kon dit nieuwe decennium inderdaad nauwelijks slechter beginnen. Dreigende escalatie in het Midden-Oosten, gevaarlijk groeiend terrorisme in Afrika, de gevolgen van de kli..

