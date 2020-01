Politieke analyse: Hugo de Jonge en het migratiedebat

In de eindejaarsbijlage van het Nederlands Dagblad verwoordde Paul Scheffer zijn zorgen. Nederland is overduidelijk een immigratieland is geworden, maar we hebben we geen idee wat we willen. ’We missen politici die richting geven’, verzuchtte de hoogleraar en publicist. Die richtingloosheid maakt mensen onzeker en de sluimerende onvrede aanwakkeren.