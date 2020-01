Actief zijn in de kerk en het Martha Syndroom

In het Nederlands Dagblad van afgelopen week las ik een briefwisseling tussen Else Eikema en Jeanette Westerkamp, beginnend met de kop ‘Geloven, maar niet naar de kerk gaan’. Duidelijk komt tot uiting de wil om elkaar te verstaan, alsook de inzet voor de naaste, kerkganger en niet-kerkelijke buurman. Toch kwam mij steeds meer de geschiedenis van Martha en Maria in Lucas 10 voor ogen. Ook Martha was een actieve zuster, die zich ongetwijfeld van harte inzette voor de aanwezigen om ze een hartelijk welkom te bereiden. En toch zegt Jezus: Martha, Martha je maakt je bezorgd, en maakt je druk over veel dingen, maar Maria heeft het goede deel gekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen. Zij zat aan de voeten van Jezus en luisterde naar zijn Woord. Zo zie ik ook vandaag veel actieve kerkmensen die zich ongetwijfeld van harte inzetten voor allerlei kerkenwerk, missionair bezig zijn, aantrekkelijke liturgieën verzorgen enz. Maar neemt men ook de tijd om eerst rustig aan de ‘voeten van de Here Jezus‘ te luisteren naar wat Hij ons wil zeggen? Luisteren in de zondagse erediensten naar de boodschap die God voor ons heeft? Ja, dat vraagt veel van de predikant, om steeds weer Gods verlossende boodschap in z’n volle omvang te verkondigen. En dat vraagt van ons als zijn gemeente een actieve luisterhouding. Daar begint het mee. Laten we ons zo laten onderwijzen om onder de indruk komen van Zijn geweldige grootheid en genade. En let maar op, dan komt het goed. Hij wijst ons wel de weg. Hij maakt ons wel duidelijk wat Hij van een ieder van ons vraagt. Daarom is de zondagse kerkgang zo belangrijk, want dáár wil Hij ons steeds weer onderwijzen en bemoedigen. <