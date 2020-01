CDA-minister Hugo de Jonge wil immigratie beperken en er een grens aan stellen. Een getal noemt hij echter niet (Nederlands Dagblad, 4 januari). Het is niet geloofwaardig. Zijn pleidooi voor immigratiebeperking zou pas geloofwaardig zijn geweest als het CDA de afgelopen regeerperiode geprobeerd had paal en perk aan immigratie te stellen, tegen het Marrakesh-Pact had gestemd en moties over immigratiebeperking van PVV en FvD had gesteund. De Jonge sorteert kennelijk alvast voor op de Tweede Kamerverkiezingen in 2021. Zijn woorden zijn echter nog geen daden. <

Mail de redactie Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.