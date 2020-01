Rijksmuseum Boerhaave doet ongefundeerde uitspraken

De column ‘Angstige atheïsten’ van Bram van de Beek ( Nederlands Dagblad 2 januari) met genoegen gelezen. Er zijn niet alleen angstige atheïsten, er bestaan ook mensen - wetenschappers zelfs - die op basis van hun verzamelde kennis besluiten God als irrelevant weg te zetten. Helaas niets nieuws onder de zon, maar het verbaasde me toen ik onlangs in het Rijksmuseum Boerhaave te Leiden zag dat daar zonder enige gêne wordt gesteld dat er geen God (god) is. Dat wordt gedaan aan de hand van Galilei’s ontdekking dat de aarde toch echt niet het centrum van het heelal is en de zon niet om de aarde draait.

Ik heb nog gezocht of die opmerking humoristisch bedoeld was, maar dat bleek niet. Dit wetenschapsmuseum negeert daarmee onder andere dat meer dan de helft van de wereldbevolking ‘gelovig’ is, met andere woorden accepteert dat er een hogere macht is. Waarom dat wetenschappelijk onderzoek in de weg zou staan, ontgaat me. Al was het maar omdat we, ondanks al onze kennis, één ding zeker weten, namelijk dat de mens nooit meer zal kunnen weten dan een fractie van wat er te weten valt (de omvang van het heelal is bijvoorbeeld immens veel groter dan wij ooit fysiek kunnen overzien. In de opmerking bij het paneel ‘Galilei’ wordt godsbesef en ‘geloof’ pedant als achterhaald neergezet. Dat standpunt doet me denken aan de kerkleer ten tijde van Galilei; de wetenschap is volgens dit wetenschapsmuseum daarmee in 500 jaar niet veel verder gekomen dan de ‘kerk’ destijds: stelligheden met weinig bewijs, aannames zonder bescheidenheid.

Zoals het museum het presenteert trof het mij niet slechts onaangenaam, het is tekort doen aan de benodigde reserves die we moeten hebben als we ook constateren dat elke vraag een veelheid aan nieuwe vragen oproept (zoals elders in het museum ook wordt gezegd).

Ik kreeg van het museum desgevraagd de reactie dat men eens in de zoveel tijd teksten herziet, m’n opmerkingen zou meenemen en dat de oorspronkelijke tekst genuanceerder was. Tsja, hoe veel moeite moet het zijn om die paar ongefundeerde zinnen te verwijderen?

