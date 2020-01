Hoera, Claudia de Breij doet aan Bildung

Enorm heb ik genoten van de oudejaarsconference van Claudia de Breij. En nog niet eens in de eerste plaats om haar grappen, haar liedjes en het fraaie decor. Aangenaam verrast was ik door het inhoudelijke verhaal dat zij als een rode draad door haar performance weefde. Over haar lofzang op degenen die hun nek durven uitsteken en daarom vaak met de nek worden aangekeken of uitgelachen. Over de eerste vrouwen die zich in de vaderlandse geschiedenis lieten gelden, zoals Aletta Jacobs. Over de lotgevallen van hen die voorbestemd waren uit te groeien tot held, maar schlemiel werden (voetballer Nouri). Over het lef om ‘sorry’ te zeggen en de durf om ‘verre’ naasten een goed jaar of dag te wensen.

Maar het meest trof mij haar boodschap over democratie. Over wat? Ja, d e m o c r a t i e. Zij omschreef democratie als (en ze waarschuwde al: het is geen lichte kost) ‘een regering van de gekozen meerderheid die rekening houdt met de noden en de wensen van de minderheid, met een onafhankelijke rechtsstaat en een vrije pers’ En ze nam op ‘prime time’ uitgebreid de tijd om haar toehoorders het belang van haar woorden over democratie in te prenten.

Een prachtig staaltje van Bildung vond ik het; een les in politieke en persoonlijke vorming voor een miljoenenpubliek. Kom daar maar eens om in ons smartphonetijdperk met snelle, vluchtige en hapklare digitale infobrokken. Als oud-docent maatschappijleer werd ik stinkjaloers. Maar later dacht ik: ja Claudia, jij laat zien dat Bildung nog mogelijk is. Het bijbrengen van het besef dat een volmaakte samenleving nooit heeft bestaan of ooit zal bestaan. Het besef dat de mens feilbaar is (er is recent een boek over geschreven. Een wat? Een b o e k. Door Kees Vuyk: De feilbare mens). Het besef ook dat de democratie niet perfect is (dat leerde Winston Churchill ons al, en ook hij wist geen beter alternatief). Het besef dat macht nooit absoluut mag worden. En dat er nog veel meer over waarden, normen, tradities te leren valt ...

Bildung leert ons om juist in en vanuit gebrekkige omstandigheden verantwoorde keuzes te maken, kennis te nemen van het andere, ook al schuurt dat, lef te tonen en op je bek durven te gaan. Claudia, bedankt! <