Essay: De Bijbel is niet openbaring, maar wel openbarend

Als ik in Rome ben bezoek ik vaak even de kerk van de Franse inwoners van de Eeuwige Stad: Saint-Louis des Français, of zoals de Italianen zeggen: San Luigi dei Francesi. Het staat vlak naast het imposante paleis waar de Italiaanse senaat vergadert. De eigenlijke reden dat ik, zoals vele andere toeristen en pelgrims, deze kerk bezoek is het feit dat je er (gratis) drie prachtige schilderijen van de beroemde schilder Caravaggio (1571-1610) kunt bezichtigen. Gierige Nederlanders wachten er meestal tot een Amerikaan of een Japanner een munt in het doosje gooit dat de verlichting in werking stelt. Maar dan heb je ook wat: drie hoogtepunten uit de geschiedenis van de schilderkunst, samengebracht als drieluik boven een altaar waar priesters de mis opdroegen met de rug naar het volk, in een hoek van een kerk.

Aan het middelste van de drie schilderijen stoor ik me altijd vreselijk. Niet om kunsthistorische, maar om theologische redenen. Tussen ‘Het martelaarschap van Mattheüs’ en ‘De roeping van Mattheüs’ hangt namelijk ‘Mattheüs en de engel’. Mattheüs is aan het schrijven, twijfelloos aan de tekst die later als ‘evangelie’ te boek zou komen te staan. Boven in de lucht hangt een afstandelijke engel die een gedwee en misschien zelfs wat bevreesd kijkende Mattheüs dicteert, daarbij op zijn vingers tellend (is het de geslachtslijst van Jezus die de engel telt, met de drie maal veertien geslachten tussen Abraham en Jezus? Of de acht zaligsprekingen?). Is dit werkelijk waar het om gaat bij wat christenen onder ‘openbaring’ verstaan? Geloven wij in een dicterende God? Ik heb daar nogal wat moeite mee, en ik vrees dat christenen die een al te letterlijke lectuur van de bijbeltekst voorstaan niet veel afwijken van moslims die hun koran op bijna fundamentalistische wijze lezen.



Het schilderij ‘Mattheüs en de engel’ (1602) van Caravaggio in de San Luigi dei Francesi. - getty images

Ik denk dat het verschil tussen christenen en moslims niet alleen gelegen is in het feit dat beide godsdiensten een verschillend boek hebben, maar ook dat de status van het boek verschilt. Christenen belijden immers niet: ‘Het Woord is Boek geworden’, maar ‘Het Woord is Vlees geworden’, zoals de proloog van het evangelie volgens Johannes schrijft. Christenen spreken van ‘incarnatie’ (vleeswording): God heeft zich op unieke en definitieve wijze geopenbaard in de persoon van Jezus van Nazareth, die wij als Christus belijden. Onze moslimbroeders en -zusters zouden – in ieder geval voor de overgrote meerderheid onder hen – over ‘inlibratie’ (boekwording) kunnen spreken. En inderdaad: veel moslims geloven dat de koran als Woord van God al bij Allah (letterlijk: God) bestond voor het begin van de schepping. Een opvallende parallel met de christelijke leer over Christus, van wie wij christenen ook zijn pre-existentie, zijn wezenlijke bestaan bij en in God, belijden.

De ‘functie’ die Jezus Christus speelt in het christendom is dus in zekere zin vergelijkbaar met de rol van de koran in de islam. Als Carravagio op zijn schilderij de ‘inspiratie’ van de bijbeltekst al te plastisch voorstelt en God als een door een engel dicterende God schildert, komt mij dat te dicht in de buurt van de islamitische voorstellingswijze van de engel Gabriël die rond het jaar 610 na Christus de tekst van de goddelijke koran aan Mohammed dicteert.

De schrijver van het Johannesevangelie toont echter het eigene van het christendom, namelijk dat het geen ‘godsdienst van het boek’ is, zoals de koran de overeenkomsten tussen jodendom, christendom en islam denkt te kunnen omschrijven. Christenen geloven dat God zich in vlees en bloed heeft geopenbaard. De Rooms-Katholieke Kerk heeft daar tijdens het Tweede Vaticaans Concilie de volgende uitdrukking voor gevonden: ‘Door deze openbaring licht de meest intieme waarheid over zowel God als het menselijk heil voor ons op in Christus, die tegelijk de middelaar en de volheid van de gehele openbaring is.’

Terug naar de Franse kerk in Rome. ‘Mattheüs en de engel’ werd in 1602 in opdracht van de Franse kardinaal Matthieu Contarelli geschilderd. Wat velen niet weten is dat het een tweede versie is omdat het eerste door Carravagio vervaardigde schilderij niet aan de verwachtingen voldeed van kardinaal Del Monte – die geldschieter was van Carravagio, en overigens soms ook van Galileo Galilei. Dat eerste schilderij is tijdens de Tweede Wereldoorlog verwoest tijdens een bombardement op Berlijn. We bezitten er slechts nog zwart-witafbeeldingen van. Het oorspronkelijke wijkt flink af van wat Carravagio uiteindelijk in de Franse kerk terecht kwam. Mattheüs heeft er vieze voeten en de engel hangt niet dicterend in de lucht, maar leunt bijna sensueel tegen de evangelist aan terwijl hij hem schijnt te helpen bij het schrijven, zonder dat hij echter de regie overneemt.

Ik voel me bij die eerste, door goedbedoelende romeinse schriftgeleerden, afgewezen afbeelding veel beter. De engel is niet meer veraf, maar dichtbij. Het goddelijke is niet meer alleen bovennatuurlijk en dicterend, maar raakt verbonden met het schepsel. En is dat niet juist wat wij geloven als wij kerstmis vieren en de geboorte van Jezus van Nazareth? Een feest van een God die niet ver weg blijft, maar dichtbij komt, zonder echter de regie over te nemen. In Christus wordt God onze broeder. Wanneer sommige van mijn protestantse vrienden (v/m) op de conservatieve flank de Bijbel lezen zoals sommige van mijn moslimvrienden hun koran lezen, vergeten zij dan niet dat de Heilige Geest niet alleen noodzakelijkerwijze bij het schrijven van de Schrift aan het werk was, maar ook bij het lezen ervan? Ik pleit niet voor een liberale openbaringsopvatting, zoals ik die bij zichzelf progressief noemende katholieken en protestanten tegenkom. Niet elke (subjectief) inspirerende tekst is ook (objectief) goddelijk geïnspireerd. De Bijbel is niet openbaring, zij is wel openbarend. ‘De Schriften niet kennen is Christus niet kennen’, zei de kerkvader en bijbelvertaler Hiëronymus (346-420). Alle bijbelkennis staat ten dienste van Christus-kennis, en dus kennis van Gods handelen met, in en aan de mensheid en zijn hele schepping.

Wanneer wij de Schrift lezen – en vanaf 24 januari zullen er de nodige activiteiten rond de Schrift worden georganiseerd tijdens de eerste ‘Maand van de Bijbel’ – dan lezen we nooit alleen. We lezen in aanwezigheid van de Geest, die inspireerde en inspireert, omringd door een ‘wolk van getuigen’ (Hebreeën 12:1), van al die vrouwen en mannen die dankzij die oude en soms moeilijke teksten uit het Eerste en Tweede Testament het mysterie van Christus hebben leren begrijpen en die ons nog steeds inspireren en uitdagen, ook als onze inzichten door de tijd zijn veranderd. Theologie en prediking zijn volgens mij niet in eerste instantie bedoeld om de Schriften uit te leggen, maar om de Schrift als sleutel te begrijpen om door de ogen van God te kijken naar de werkelijkheid van onszelf en de wereld om ons heen. Spiritueel Bijbellezen heeft een existentieel belang: het laat ons binnendringen in het mysterie van Gods wezen en zijn handelen voor, in en aan ons. Het doet ons zowel God kennen als onszelf. En feitelijk komen die twee zaken in het christelijk geloof op hetzelfde neer. «