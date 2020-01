Een nieuwe kijk op economische groei

Het is begrijpelijk dat economische groei als iets wenselijks wordt gezien, omdat de groei uit het verleden ons grote welvaart heeft gebracht. Maar dat wil nog niet zeggen dat het ook wenselijk is dat de economie eindeloos zou groeien.

Economische groei als ‘doel op zich’ jaagt mensen op. Denk aan de wens van het kabinet om de ‘deeltijdcultuur’ tegen te gaan, omdat dit de economische groei bevordert. Andere doelen, die niet noodzakelijk bijdragen aan economische groei, kunnen ook waardevol zijn.

Economische groei is een mogelijk resultaat van allerlei activiteiten die mensen ondernemen. Het is goed als we economische groei als zodanig beschouwen, en niet meer automatisch als doel op zich. Dit maakt het makkelijker om verschillende waarden tegen elkaar af te wegen. En dat draagt bij aan een open gesprek over wat we in onze samenleving belangrijk vinden.