In de 19e eeuw verhuisden tal van Europeanen naar de nieuwe wereld. Meestal namen zij hun eigen kerk en tradities mee. Sommigen vroegen zich af of hun kerken niet moesten integreren in de bestaande Amerikaanse kerken. Soms lukte het, soms niet.

Dezelfde vraag deed zich voor na de Tweede Wereldoorlog. Pal na de breuk in de Gereformeerde Kerken in Nederland (1944) konden veel vrijgemaakten het niet opbrengen zich aan te sluiten bij bestaande kerken in Canada, Zuid-Afrika of Australië. Ze stichtten dus eigen kerkverbanden, die een nauwe relatie bleven onderhouden met de GKv. Deze relatie was zo nauw dat de GKv jarenlang bijna gegijzeld werd bij het zoeken naar kerkelijke relaties met andere gereformeerde kerken in de wereld.

De emigrantenkerken hadden zich immers geprofileerd en georganiseerd los van deze bestaande kerken en uitten hun bezwaren tegen toenadering op diverse synodes van de GKv.

Het aangaan van nieuwe relaties lukte in die tijd alleen in nieuwe continenten, meestal met kerkjes die op hun beurt weer voortkwamen uit breuken met andere kerken. De vraag is of de oorzaak van die breuken ooit wel eens serieus is onderzocht bij het aangaan van kerkelijke betrekkingen. Er zijn zelfs stemmen die de katholiciteit van de kerk afmeten aan de overeenstemming in leer en leven tussen deze nogal exclusieve samenleving van internationale kerken. Waardoor de blik op de wereldkerk achter de horizon verdwijnt.

De wrange vruchten van deze voorgeschiedenis worden nu geplukt. Veel kleine zusterkerken koesteren hun identiteit, die gebaseerd is op verkeerde keuzes uit het verleden. En nu houden zij op hun beurt in Nederland de GKv de spiegel van de geschiedenis voor.

Zonder kennis van deze voorgeschiedenis valt de spanning in deze internationale kerkelijke relaties niet goed te begrijpen. In plaats van te discussiëren over hete hangijzers of te dreigen met radicale breuken zou het vruchtbaarder zijn wanneer deze voorgeschiedenis deel zou gaan uitmaken van de agenda. <