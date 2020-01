Steen in vijver

Het begin van het nieuwe jaar leent zich prima voor het in de vijver gooien van steentjes. Bij deze. Enige neiging tot provocatie is mij niet vreemd, doch immer met het doel een dialoog of polemiek op gang te brengen; voel u vooral daartoe uitgenodigd. De afgelopen drie kabinetten-Rutte werden gedomineerd door de dicht tegen PVV en FvD schurende VVD en gekenschetst door angstig voor hun verantwoordelijkheid weg vluchtende VVD-bewindslieden. Gedane beloftes bleken veelal situationeel. De ‘zorgtransitie 2015’ is, zoals voorspeld, jammerlijk mislukt. Het opschudden van het ministerie van J&V en van Financiën (belastingen) blijft achterwege. De klimaat reddende maatregelen lijken vooral cosmetisch en het politieapparaat is nog steeds niet op orde. Het heeft het er de schijn van dat de langetermijnvisie van dit kabinet de datum van de eerstvolgende verkiezing niet overschrijdt, noch langer is dan de schaduwlengte van ego’s. Enigszins naïef dacht ik dat dit laatste slechts is voorbehouden aan de lokale politiek. Ik heb de wilde aandrang voorstander te worden van een kabinet gevormd door personen, zonder politieke binding, die écht verstand hebben van besturen en een visie hebben op de toekomst van ons land, die op pad gestuurd worden, gecontroleerd en bijgestuurd door de meerderheid van de door ons gekozen Tweede Kamer. Ik weet er wel een paar. <