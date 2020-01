Maak kosten van laadpalen voor elektrische auto’s helder

Er zit ontzettend veel verschil in de tarieven per laadpaal, per leverancier en per exploitant, waardoor consumenten door de bomen het bos niet meer zien. En dat is al jaren zo. ( beeld anp ROBIN VAN LONKHUIJSEN)

De komende jaren zullen we steeds meer elektrische auto’s tegenkomen op de weg. Begin dit jaar telde ons land bijna 45 duizend volledig elektrische auto’s; een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor. Nu staat de teller alweer bijna op 85 duizend. De ANWB stelde onlangs dat 2020 de doorbraak zal betekenen van de elektrische auto bij de particuliere rijder.

Goed nieuws, al ken ik de vele tegenwerpingen. Inderdaad, op een totaal van zo’n 8,5 miljoen personenauto’s is het allemaal nog geen inburgering van de elektrische auto te noemen. En ja, de groep particulieren die zonder zakelijke voordelen elektrisch rijdt, is nu nog klein.

Maar die groep groeit, en zal dat met de lage brandstof- en onderhoudskosten, de introductie van goedkopere modellen en de voorgenomen stimulans van e-occasions blijven doen.

De elektrische markt wordt te vrij gelaten in het bepalen van tarieven.

Voordat we vol koers zetten richting de verwachte 1,5 miljoen elektrische rijders in 2030 moet er wel nog het nodige gebeuren. Want klaar voor die vele particuliere rijders is de sector niet. De elektrische markt wordt namelijk te vrij gelaten in het bepalen van tarieven en de communicatie hierover richting klanten.

tegenvaller

Ook de meest overtuigde elektrisch rijder is - waarschijnlijk - begonnen in een benzineauto. We zijn zodoende allemaal ‘boter bij de vis’ gewend: we rijden naar een tankstation, zien wat we per liter betalen, en tanken maar. Zo werkt het bij laden dus niet. Wie de auto bij een publieke laadpaal laadt, weet dikwijls niet wat er per kilowattuur wordt gerekend. Pas aan het einde van de maand komt een factuur voor alle laadsessies. Dat is voor zakelijk rijders wellicht geen probleem, voor de snelgroeiende groep particulieren zal dit een lelijke tegenvaller zijn.

De huidige ondoorzichtigheid kan je namelijk flink in de portemonnee raken. Een voorbeeld in de gemeente Den Haag. Wie hier aan Carnegieplein besluit te laden, betaalt 35 eurocent per kWh en een starttarief van 0,12 cent. Rijd echter nog geen 500 meter verder en bij de paal in de Billitonstraat betaal je slechts 30 cent per kWh, zonder extra starttarief. Het verschil in prijs lijkt klein, maar uitgaande van gemiddeld vier laadsessies per week van 25kWh scheelt dat zo’n 285 euro op jaarbasis.

Ik kan niet één branche bedenken waarin het denkbaar is dat er zo onduidelijk wordt gecommuniceerd over prijzen. Zoals het tv-programma Radar eind 2016 al constateerde: er zit ontzettend veel verschil in de tarieven per laadpaal, per leverancier en per exploitant, waardoor consumenten door de bomen het bos niet meer zien. We zijn drie jaar verder en nog steeds is totaal niet duidelijk wat de kosten bij een laadpaal zijn.

oeverloos

Dit probleem is duidelijk al langer bekend binnen de branche. Goede intenties worden steeds herhaald, maar er gebeurt niets. We moeten stoppen met oeverloos discussiëren en concrete stappen richting complete prijstransparantie laten zien. Daarom hebben wij een nieuwe kaart gelanceerd die overzicht biedt van alle publieke laadpalen. De oproep aan alle partijen: deel je laadtarieven en sluit je aan. Of leg aan de consument uit waarom de prijs voor elektrisch laden nog altijd zo ondoorzichtig moet zijn. <