700 speciale dagen vragen om uw aandacht

Zitten we werkelijk te wachten op dagen die zuiver lijken gecreëerd om mensen over te halen om producten te kopen, zoals de Dag van de Aardbei (9 januari) of de Dag van de Komkommer (1 juli)? (beeld Ilvy Njiokiktjien)

Het jaar 2020 is nog maar net begonnen of de agenda smeekt alweer om te worden gevuld. Gek is dat natuurlijk niet zo aan het begin van een nieuw decennium. Goede voornemens en wilde plannen bloeien extra op. Helemaal nu we zijn gaan beseffen dat stilzitten ons nergens brengt, zo hebben de discussies rond het klimaat, de vluchtelingenstroom of racisme wel duidelijk gemaakt.

We staan dus te trappelen om in actie te komen. Iets positiefs bij te dragen in deze roerige tijden van polarisatie en negatief nieuws. Maar zijn we wel voldoende wakker, ‘woke’ zoals jongere generaties dat tegenwoordig noemen? Zijn we ons bewust genoeg van wat er speelt? En vooral, voor wie en waarvoor wij in 2020 erkenning, begrip, steun en betrokkenheid willen tonen?

Dat valt bepaald nog niet mee. De Verenigde Naties hebben 2020 uitgeroepen tot Internationaal Jaar van de Plantgezondheid. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft dit jaar in het teken van de verpleegkundige gezet. Volgens de Issuekalender, geregeld houvast van communicatieadviseurs en journalisten, wordt dit het jaar van de mediawijsheid. Bovendien mogen we van het kabinet en -gemeenten uitgebreid stilstaan bij 75 jaar vrijheid, één van de zaken, zo benadrukte koning Willem-Alexander nog in zijn kersttoespraak, die ons Nederlanders met elkaar verbindt, maar nooit gratis is.

stortvloed

Ga er maar aan staan. Alsof dat niet genoeg is, staat in 2020 ons ook een ware stortvloed aan themadagen te wachten. Een kleine 700 speciale dagen prijken inmiddels op de kalender. Die allemaal om onze aandacht en betrokkenheid schreeuwen. Waarom zijn het er zoveel en hebben we die ook allemaal nodig?

Nu is er niks mis mee dat de Verenigde Naties bijna 170 themadagen hebben bedacht die te maken hebben met belangrijke kwesties als vrede en veiligheid, duurzame ontwikkeling en mensenrechten. Neem dagen als de Internationale Herdenkingsdag van de Slachtoffers van Slavernij en de trans-Atlantische Slavenhandel (25 maart), Wereld Vluchtelingendag (20 juni), de Internationale Dag van de Vrede (21 september) of Wereldvoedseldag (16 oktober).

29 februari

Dat er op bepaalde dagen extra aandacht is voor ziekten als kanker, multiple sclerose of hemofilie? Bijna elke ziekte, aandoening of stoornis heeft wel een eigen dag, week of maand. Zelfs de ‘zeldzame ziekten’ hebben terecht een eigen plek op de kalender gekregen: op de bijna even ongewone 29 februari.

Maar deze zinvolle dagen dreigen meer en meer overspoeld te worden door een kalender vol commercie en onzin. Hebben wij echt een themadag als Wereld Nutelladag (5 februari) nodig? Zitten we werkelijk te wachten op dagen die zuiver lijken gecreëerd om mensen over te halen om producten te kopen, zoals de Dag van de Aardbei (9 januari) of de Dag van de Komkommer (1 juli)?

Ben ik de enige die het niks vind dat zijn tijdlijn op sociale media verstopt raakt met een eindeloze stroom aan grappig bedoelde berichten op Internationale Kussengevechtsdag (6 april), de Internationale Dag van het Naakt-Tuinieren (4 mei), Nationale Toplessdag (23 juni) of Wereld Orgasmedag (21 december)?

Al is het misschien nog ergerlijker dat door de wildgroei aan themadagen soms niet eens meer duidelijk is wanneer we ergens stil bij zouden kunnen staan. Neem zoiets moois als vriendschap: onderstrepen we het belang ervan op Nationale Vriendinnendag (16 maart), de Internationale Dag van de Vriendschap (30 juli) of op Wereld Vriendschapsdag (4 augustus)? Of zijn onze virtuele vrienden inmiddels ook zo dierbaar geworden dat we juist op 4 februari – de oprichtingsdag van Facebook – er een feestje van moeten maken?

burendag

En wat noteren we dit jaar in de agenda als het onze buren betreft? De Europese Dag van de Buren op 24 mei, georganiseerd door de European Federation of Local Solidarity? Of gaan we toch voor de door Douwe Egberts gesponsorde landelijke Burendag op 26 september (‘Kopje koffie, buurman?’).

Aan de andere kant: waarom staan wel zowel een Girlsday (11 april) als een Wereld Meisjesdag (11 oktober) op de kalender, maar is er geen speciale dag voor jongens? Maar misschien is het wel beter zo.

Ten slotte zei de Dalai Lama ooit: ‘Er zijn maar twee dagen in het jaar waarop men helemaal niets kan doen. De ene is gisteren, en de andere is morgen. Dit betekent dat vandaag de juiste dag is om lief te hebben, te geloven en in de eerste plaats te leven.’ En dat kan ook prima zonder een themadag in de agenda