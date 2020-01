Bewust risico lopen? Zelf betalen

Bewust risicovol gedrag mag voor eigen risico zijn. Dat gaat in tegen het solidariteitsprincipe van zorgverzekeringen, maar dat is in de praktijk toch allang achterhaald.

De oliebollen zijn verteerd, de kruitdampen opgetrokken, het nieuwe jaar is begonnen. De aftrap voor de gezondheidszorg was opvallend. De minister van Financiën verzuchtte dat het zo echt niet verder kan met de stijgende kosten in de zorg ( Nederlands Dagblad 2 januari). RTL maakte een rondje langs de ziekenhuizen en beluisterde dat personeelsgebrek leidt tot overbelasting en medicatiefouten.

Graag meld ik een wat ander bericht naast deze klaagzangen uit de politiek en de media. En ik gebruik daarvoor de kapstok van de drukte op de Spoed Eisende Hulp (SEH). In het Ikazia-ziekenhuis, in Rotterdam-Zuid, werden rond de jaarwisseling in totaal 133 SEH-patiënten beoordeeld. In die twee keer 24 uur bleek opname noodzakelijk bij meer dan een derde van de beoordeelden. De anderen konden na behandeling op de SEH weer naar huis. De jongste patiënt was een zuigeling van drie dagen oud met koorts, de oudste een man van 94 met griep en longontsteking. Daartussen een wijde reeks van leeftijden met allerlei onschuldige en ernstige diagnosen.

Het grote aantal patiënten is verwerkt. Wel met enig passen en meten. De logistiek is immers bij zoveel drukte en acute opnamen niet eenvoudig. Aan de voorzijde van de SEH, wat er binnenkomt, is er een groot aanbod; aan de achterzijde, wat doorgestuurd moet worden, is een beperkte opnamecapaciteit. Soms zijn verpleegafdelingen, vooral rond feestdagen, gesloten door personeelsgebrek. Kortom, een groot compliment voor alle medewerkers dat het weer gelukt is.

Zoiets als de vervuiler betaalt bij milieu- problematiek.

Dat is het positieve deel, maar er zijn meer kanttekeningen te maken. Een zesde deel van alle beoordelingen bleek nodig na risicovol gedrag of geweld. Als SEH in een grotestadziekenhuis zijn we daaraan helaas gewend geraakt.

Ik noem voorbeelden die ieder weekend terug komen: verwondingen, huiselijk geweld niet uitgezonderd, de vele vergiftigingen met (party) drugs en alcohol. Tijdens Oud en Nieuw nog aangevuld met vuurwerkletsels.

op de gang

De hedendaagse SEH, even los van alle medische faciliteiten, weerspiegelt zo de veranderingen in de maatschappij. Er is gelukkig heel veel mogelijk. Maar de drukte, soms overlast, op deze ziekenhuisafdeling is niet los te zien van leefwijzen en gedrag van de bevolking. Het brengt ook dilemma’s mee. Traumakamers op de SEH die volledig bezet zijn, terwijl zieke patiënten op de gang moeten wachten. Drukte, waardoor er weinig tijd is om bezorgde familieleden te woord te staan, laat staan in gesprek te gaan over reanimatiebeperkingen.

Het is voor de burger eenvoudig om voor oplossingen naar de overheid te kijken. Die moet maar voor meer geld of voorzieningen zorgen. In de zorg gaat dat, vermoed ik, niet werken. Wel kan de overheid in belangrijke mate helpen door preventie van (acute) letsels en ziekte serieus op de kaart te zetten. In de eerste plaats betekent dat een algemeen vuurwerkverbod. Daarnaast overwegen of bewust risicovol gedrag, wat leidt tot hoge medische kosten, nog verzekerd dan wel volledig eigen risico dient te worden. Zoiets als de vervuiler betaalt bij milieuproblematiek. Dat doet afbreuk aan het solidariteitsprincipe van zorgverzekeringen, maar dat is in de praktijk toch allang achterhaald. <