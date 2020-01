In het artikel ‘In de nacht is het tussen God en mij’ staat een zin waarvan ik blij word: ‘Jezus leefde het gewone leven van de mensen van zijn tijd!’ (21 december). Jezus vindt het gewone leven belangrijk. Zelfs zó belangrijk, dat Hij als mens naar de aarde kwam. Ik mag mijn leven leven. Ik ben geneigd te willen presteren om mee te tellen, maar dat hoeft niet. Dit wil ik tot me laten doordringen. Wat een rijkdom, een God voor wie het alledaagse leven telt. Zijn Zoon kwam om dit leven te leiden. Voor mij. Voor iedereen. <

Mail de redactie Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.