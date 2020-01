Groot gezin niet meer ontmoedigen

Ik word als thuisblijfmoeder flink gestraft door de belasting. Tweeverdieners betalen aanzienlijk minder. Ook moet ik betalen voor de peuterspeelzaal, terwijl mijn buitenshuis werkende collegamoeder dit kan opgeven bij de belasting als buitenschoolse opvang.

Zelf ben ik al heel wat jaren moeder van een groot gezin. Mijn 19 kinderen hebben leeftijden tussen de 5 en 31. De kinderbijslag heb ik flink zien kelderen.

In Nederland krijgen we per kind gemiddeld 270 euro per drie maanden. Bij onze zuiderburen krijgen ouders 200 euro per maand voor het eerste kind en 230 voor elk volgend. Bij onze Duitse buren krijgen ouders 260 euro per maand en is de leeftijd vanaf 6 tot 18 in drieën gedeeld en komt daar per leeftijdsvak 30, 50 respectievelijk 60 euro bij. Dit heeft al heel wat van mijn collega-grootgezinsmanagers ertoe overgehaald te verhuizen.

Verder is doorleren nog steeds duur, om maar te zwijgen van het tekort aan huizen en het feit dat je kinderen nu eerst 10.000 euro moeten neerleggen willen ze een huis kunnen kopen.

Kortom, stoppen met het ontmoedigingsbeleid voor het krijgen van kinderen en eerherstel van de thuisblijfmoeder zou een mooie handreiking zijn naar het gezin. <