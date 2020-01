Socioloog Aart Broek: Schaf het koninkrijksstatuut af

Nederland wist Suriname in 1975 tot onafhankelijkheid te bewegen. De Antilliaanse eilanden bedankten keer op keer voor die opgelegde vrijheid. Zij hebben daartoe het volste recht en kunnen niet tegen hun wil uit het Koninkrijk worden gezet.

Sinds 2010 bestaat het Koninkrijk der Nederlanden uit vier ‘landen’: Nederland, Aruba, Sint-Maarten en Curaçao. De eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba werden als ‘openbaar lichaam’ aan Nederland toegevoegd (Caribisch Nederland). We noemen de eilanden ‘autonoom’, maar dat zijn ze in vele opzichten niet. De problemen rijzen de pan uit en zijn niet zelfstandig het hoofd te bieden: ontoereikende criminaliteitsbestrijding, overrompelende milieuproblematiek, gemankeerd onderwijs, onduldbare infrastructuur, falende handhaving mensenrechten, uitzonderlijke gewelddadigheden, belabberde ambtelijke dienstverlening, haperende kinderbescherming, hoge werkloosheid, frauduleus bestuur, behoeftige gezondheidszorg, onbeheersbare overheidsfinanciën enzovoort.

tweederangs burgers

Afhankelijk zijn van gunsten versterkt vooral een slachtofferrol.

In de praktijk maakt het Statuut van de bewoners van de eilanden tweederangs burgers van het Koninkrijk. In de status van ‘openbaar lichaam’ en bovenal die van ‘autonoom land’ is het slecht toeven; het is steevast afwachten wanneer Nederland wel of juist niet ingrijpt. Feitelijk worden de verhoudingen beheerst door een uitgesproken koloniaal element: gunst. De Caribische eilanden zijn bedelende horigen van Nederland.

De socioloog Abram de Swaan schrijft: ‘Het recht versterkt het vertrouwen tussen mensen in een samenleving.’ Gunsten doen dat niet. Een samenleven gebaseerd op gunstverlening voedt het onderlinge wantrouwen en (ver)hindert zodoende het samenwerken. De geschiedenis van de afgelopen 65 jaar laten dit onverholen zien.

Het door gunsten gestuurde samenleven, versterkt aan de zijde van de onderliggende partij het optrekken van façades, het zich onttrekken aan verantwoordelijkheden, het aannemen van de slachtofferrol, gevoelens van minderwaardigheid. Van zijn kant beschaamt Nederland de eilandbewoners - vaak met de beste bedoelingen, maar de eilandelijke samenlevingen doen in koninkrijksverband aanhoudend schaamte-ervaringen op.

De vraag moet beantwoord worden: waartoe zijn wij in het Koninkrijk der Nederlanden? De staatkundige structuur is geen doel, maar een middel. Het eerste doel is: een en hetzelfde Nederlanderschap voor alle burgers van het Koninkrijk. Dit onderstreept niet alleen de staatkundige eenheid en onze veelzijdige verbondenheid, maar bovenal onze gedeelde rechtsstaat en democratie. Het Statuut houdt de scheiding van eerste- en tweederangs burgers binnen het Koninkrijk in stand. Alle varianten bestendigen die tweedeling.

Daarmee verbonden is het tweede doel: één norm in het gehele Koninkrijk voor het niveau van de maatschappelijke voorzieningen. Leidend zou de westerse norm dienen te zijn en niet die van de onafhankelijke eilanden in het Caribisch gebied. Bij buurlanden Haïti en Dominica steken de Nederlands-Caribische eilanden altijd gunstig af.

integratie

Om deze gelijkheid voor alle rijksgenoten te bereiken, ligt het voor de hand om voor de bestuurlijke constructie te kiezen waarbij de eilanden gemeenten en tezamen een provincie worden. Alleen met de volledige integratie van de eilanden in Nederlands verband kunnen het verlangde westerse welzijns- en welvaartsniveau en de daarop afgestemde financiële middelen gegarandeerd worden.

Er dient een keuze gemaakt te worden: erin of eruit? Of je wordt onafhankelijk en treedt als Suriname de eigen toekomst tegemoet – inclusief een agressief opdringend Venezuela, een expansief en neokoloniaal China en een genadeloze Latijns-Amerikaanse maffia. Of je wenst je een Koninkrijk zonder koloniale gunstverhoudingen en met een volwaardig meedraaien in een democratisch bestel.

Het Statuut heeft de beloofde gelijkwaardigheid, zelfstandigheid en wederkerigheid nooit waargemaakt. Er resteert dan ook nog maar één optie. Schaf het Statuut af en maak van de Caribische eilanden één provincie met zes gemeenten naar Nederlands model.

wederzijdse zorg

Dit behoeft geen van de partijen te beangstigen, als deze ontwikkeling met wederzijdse zorg wordt onderzocht, voorbereid en begeleid. Laten we daartoe een trans-Atlantische denktank in het leven roepen, bij voorkeur op afstand van de politiek. We willen alle voordelen en nadelen op een rijtje hebben.

Vervolgens kan met die bevindingen en bij instemming van alle betrokkenen dat traject daadwerkelijk worden afgelegd. Zó rekenen we stoutmoedig af met het koloniale verleden.

