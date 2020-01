Baudet weet nog niet hoeveel leden andere partijen hebben

Forum voor Democratie is ‘vrijwel zeker’ de grootste ledenpartij van het land, jubelde voorman Thierry Baudet op Twitter. Er stond een grafiek bij die dat moet aantonen,

de ledentallen van de andere partijen waren toen, op de avond van 2 januari, nog niet bekend. Het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP), dat de cijfers traditiegetrouw verzamelt, heeft dat nog niet kunnen doen (‘Dat gaat nog wel een paar weken duren’, aldus een medewerker). In eerdere jaren werden de cijfers altijd begin februari gepubliceerd.

Het lijkt er dus op dat de witte grafieklijnen met cijfers van andere partijen een inschatting zijn. De rode lijn-met-pijl-omhoog die Forum voorstelt, is wel accuraat. Op zich is dat logisch – Baudet zal heus wel precies weten hoeveel leden zijn eigen partij heeft.

Dat de rode lijn steil omhoog loopt, klopt ook. Forum voor Democratie maakt een stormachtige ontwikkeling door. Op 1 januari 2018 had de partij 22.884 leden, blijkt uit het overzicht van het DNPP. Een jaar later waren er 7790 nieuwe leden bijgeschreven, wat leidde tot een totaal van 30.674 in nog geen twee jaar als politieke partij.

Op 1 januari 2020 had de partij ‘meer dan 42.000 leden’, aldus Baudet. ‘En daarmee zijn we nu vrijwel zeker DE GROOTSTE LEDENPARTIJ VAN HET LAND! Ongelooflijk. Heel veel dank voor alle support. Toen ik #FVD een paar jaar geleden begon had ik niet durven hopen op ZOVEEL enthousiasme! Dankbaar. Vereerd. Trots. 2020 wordt óns jaar!’

Let hierbij wel op de slag om de arm in de woorden ‘vrijwel zeker’. Hieruit blijkt dat Baudet de werkelijke cijfers van andere partijen niet heeft. Maar hoe reëel is de inschatting van de partijleider?

Een blik op de cijfers van de afgelopen jaren leert dat de ledentallen van de meeste partijen inderdaad dalen. Dat geldt zeker voor de twee partijen die de koppositie van Forum zouden kunnen bedreigen: het CDA en de PvdA. Op 1 januari vorig jaar was het CDA nog de grootste ledenpartij, met 43.133 leden; tweede was de PvdA met 42.416 ingeschreven aanhangers. Maar het CDA verloor de afgelopen jaren zo’n vijftienhonderd tot drieduizend leden per jaar. Datzelfde gold voor de PvdA.

Als die neerwaartse trend doorzet, kán Forum die partijen verslaan, zij het met een kleine marge. En niets is zeker: een ledenverlies kan plotseling meevallen. Partijen kunnen ook geslaagde wervingsacties houden. Baudet heeft dus alle reden om optimistisch te zijn, maar het echte gejuich zal tot volgende maand moeten wachten.

Overigens telt de PVV in deze overzichten nooit mee. De partij heeft maar één lid: leider Geert Wilders zelf. Anderen kunnen geen partijlid worden.