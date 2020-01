Integreren nieuwkomers genoeg?

Carine Heinhuis, coördinator van taalcafé de Taalkamer in Amersfoort

‘Begin 2017 ben ik samen met een groep Nederlanders een taalcafé (Taalkamer Amersfoort) begonnen voor mensen met een migratieachtergrond. We oefenen Nederlands, maar het belangrijkste is dat we elkaar leren kennen en begrijpen. Uit een onderzoek van het SCP blijkt dat een meerderheid van autochtone Nederlanders vindt dat mensen met een migratieachtergrond zich te weinig aanpassen en dat de Nederlandse waarden en normen onder druk staan. Daar is wel een aantal redenen voor te bedenken. Ten eerste denk ik dat deze mening niet zozeer gebaseerd is op de laatste groep nieuwkomers (zeg maar: vanaf 2015). Pas vanaf 2006 is inburgeren verplicht. Alle mensen (denk aan Turken en Marokkanen) die daarvoor naar Nederland kwamen, waren niet verplicht om de taal te leren en kennis te maken met het Nederlandse normen-en waardenstelstel. Ten tweede: vanaf 2013 is het inburgeringsbeleid aangescherpt en zijn nieuwkomers zelf verantwoordelijk voor hun inburgering. Ze lenen een bedrag van DUO en kopen daarmee hun eigen lessen zodat ze binnen drie jaar het inburgeringsexamen kunnen halen. Een belachelijk beleid. Te vergelijken met het verstrekken van een geldbedrag aan een kleuter met het verzoek daarmee zijn eigen opvoeders uit te zoeken en zijn opvoeding te bekostigen. Daarmee heeft onze samenleving zichzelf behoorlijk in de vingers gesneden, want dit vertraagde het inburgeringsproces met als gevolg dat een grote meerderheid van mensen die na 2015 binnenkwam tot op de dag van vandaag nog niet in staat is om deel te nemen aan het arbeidsproces en dus een te geïsoleerd leven leidt zonder veel contact met Nederlanders. Gelukkig gaat dat inburgeringsbeleid veranderen per 2021 en worden mensen vanaf het moment dat ze een verblijfsvergunning krijgen verplicht om de taal te leren en tegelijkertijd deel te nemen aan activiteiten in de samenleving. Tenminste: als de overheid met meer geld over de brug komt richting de gemeentes die dit inburgeringsbeleid moeten uitvoeren. Dat dit geld er komt is van wezenlijk belang voor dit gevoel in de samenleving: dat mensen met een migratieachtergrond zich te weinig aanpassen. Want voor een groot deel komt dit niet omdat mensen zich niet willen aanpassen, maar omdat ze door gebrek aan een goede taalbeheersing en werk een te geïsoleerd bestaan leiden en blijven rondcirkelen in eigen kring met eigen waarden en normen. De sleutel tot de oplossing is contact. Door wederzijds contact ontstaat er uitwisseling van en begrip voor elkaars gedachtegoed. Want kennismaking en begrip moet groeien. Je kunt je waarden en normen niet door andermans strot duwen. Natuurlijk kan de ene groep zich leren aanpassen omdat de Nederlandse samenleving dit van hen vraagt. Maar dat is geen integratie. Dat is in feite de onderdrukking waarvoor men is weggevlucht en geen al te beste reclame van waar onze democratie voor staat. Dus naast een goed inburgeringsbeleid waarbij participatie van overheidswege gegarandeerd wordt, is de sleutel: nodig elkaar uit op de koffie, stel je open en praat met elkaar!’

Irene Stengs, onderzoeker etnologie bij het Meertens Instituut

‘Dit onderzoek creëert twee groepen: autochtone Nederlanders en Nederlanders met een migratieachtergrond. Ik vind dat problematisch, ten eerste omdat het simplificeert en de Nederlandse bevolking opdeelt in twee homogene, tegengestelde, groepen. Ten tweede omdat mensen die hier geboren en getogen zijn maar een voorouder hebben die in een ander land is geboren, automatisch worden gerekend tot de groep niet-autochtone Nederlanders. Zij kunnen blijkbaar nooit tot de groep autochtone Nederlanders gaan horen en die stem vertolken. Het sentiment van zogenaamde autochtone Nederlanders dat Nederlanders met een migratieachtergrond zich niet aan de Nederlandse normen en waarden houden, is selectief en richt zich op mensen met “de verkeerde huidskleur of religie” (met name de islam), en heeft niets met het niet houden aan Nederlandse normen en waarden te maken. Bovendien kun je je afvragen wat de Nederlandse normen en waarden zijn. Het onderzoek laat zien dat iedereen het belangrijk vindt dat mensen Nederlands spreken, werken en zich aan de wet houden. Als witte Nederlanders niet werken of zich niet aan de wet houden, wordt dat gezien als een incidentele uitzondering. Maar als iemand met een niet-witte huidskleur zich niet aan de wet houdt, wordt gesuggereerd dat dit te maken heeft met een gebrek aan integratie of een verkeerde culturele achtergrond. Dat verband is niet te leggen.’

Tarek Alkanbar (25), kwam in 2017 naar Nederland

‘In november 2017 ben ik van Turkije naar Nederland gekomen. Oorspronkelijk kom ik uit Syrië, we zijn gevlucht voor de oorlog. Toen ik wist dat ik naar Nederland zou gaan, heb ik op internet opgezocht hoe de gebruiken in Nederland zijn. Ik kende Nederland van de koeien en de melkproducten, maar verder wist ik niets over het land. Via internet leerde ik onder anderen over de polders en de dijken. En ik kwam erachter dat Nederland helemaal plat is, dat wist ik nog niet. Ik had het geluk dat ik direct na mijn aankomst met veel Nederlanders in contact kwam. Zij hebben mij uitgelegd wat typisch Nederlandse gewoonten zijn. Ik vond het leuk om daarover te leren en probeer mij zoveel mogelijk aan te passen. Wat mij opvalt, is dat Nederlanders erg direct zijn. Als je met elkaar zit te eten en je hebt iets tussen je tanden, zegt een Nederlander dat gewoon tegen je. In Syrië en Turkije is dat ondenkbaar. In het begin moest ik aan die directheid wennen, maar nu vind ik het fijn. Wat ik ook heb overgenomen, is het Nederlandse koffieritueel. Inmiddels kan ik zelf ook niet meer zonder koffie in de ochtenduren. Ik vind het een leuke uitdaging om mij zoveel mogelijk aan te passen, maar ik kan me voorstellen dat het voor andere nieuwkomers moeilijker is door hun eigen omstandigheden. Je hoeft een nieuwe cultuur ook niet voor 100 procent over te nemen. Wel vind ik het belangrijk dat de basisregels van een samenleving geaccepteerd moeten worden door nieuwkomers. Dat iedereen gelijk is in Nederland bijvoorbeeld is iets moois. Dat zou niet veranderd moeten worden.’

@geertwilderspvv via Twitter

‘Aanpassen of wegwezen! #DitIsOnsLand’