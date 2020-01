Trauma vraagt goed voornemen

Het is weer de tijd van de jaarwisseling. Tijd voor goede voornemens. Veel goede voornemens, zoals regelmatig flink bewegen, afvallen en stoppen met roken vergen flink wat vastberadenheid en doorzettingsvermogen gedurende langere tijd. Vooral dat laatste is vaak niet op te brengen voor veel mensen.

Ik weet een goed voornemen wat een stuk makkelijker te volbrengen is omdat het een kortere periode van doorzettingsvermogen vraagt. Niet een jaar, maar enkele weken.

Het verbaast mij altijd dat de eindejaartradities die wij in Nederland koesteren, zoals het massaal afsteken van vuurwerk door particulieren, heel weinig weerstand ontmoeten. In vuurwerk zitten veel giftige stoffen die ingeademd worden door omstanders en langdurig blijven hangen in de lucht en later op planten en in de grond terechtkomen. Een merkwaardig contrast met de wetgeving die we hebben over roken. Vuurwerkrook is zo mogelijk nog veel ongezonder dan sigarettenrook door onder andere de zware metalen die erin zitten.

p>Vuurwerk afsteken geeft veel lawaaioverlast. Dieren kunnen daar slecht tegen. En er zijn kerkgangers die niet naar de oudejaarsdienst gaan, vanwege het geknal met vuurwerk onderweg. Er zijn speciale bungalowparken die adverteren met ‘stilte met oud en nieuw voor u en uw huisdieren’. Veel mensen zoeken die rust op als ze daartoe de gelegenheid hebben, of gaan gewoon niet naar buiten.

Ik heb nooit veel op gehad met vuurwerk, maar ik was er helemaal klaar mee toen ik als psychiater in contact kwam met een patiënt die getuige was geweest van een heel ernstig incident met vuurwerk. Het verhaal speelt vele jaren geleden. In de oudejaarsnacht hoorde hij een enorme knal en ging ter plekke kijken wat er gebeurd was. Hij zag een bekende van hem die illegaal vuurwerk afgestoken had. Deze man leefde nog wel, maar een deel van zijn lichaam was weg geslagen. Mijn patiënt kon niks anders doen dan vlakbij het slachtoffer te blijven, waarbij hij met zijn voeten in deels verbrande menselijke resten stond te wachten tot de hulpdiensten arriveerden. Het slachtoffer overleed.

Mijn patiënt had last van herbelevingen, nachtmerries en was bang dat hij gek werd. Hij kon zijn werk niet meer goed doen. De overleden man zal familie hebben gehad, misschien een partner en kinderen. Er zullen meer getuigen zijn geweest. De hulpverleningsdiensten hebben dit tafereel allemaal moeten aanschouwen. Er zijn schoonmakers aan het werk geweest. Ik ben bang dat er veel meer mensen klachten zoals mijn patiënt hebben gekregen, misschien nog wel ernstiger.

Het is een extreem voorbeeld, maar helaas niet helemaal ongebruikelijk in de nieuwjaarsnacht. Vorig jaar waren er nog twee doden. En dan hebben we het nog niet over de veel frequenter voorkomende brandwonden, handletsels, oogletsels, blijvende gehoorbeschadiging.

Mijn suggestie voor een goed voornemen is: Volgend jaar helemaal geen vuurwerk kopen en afsteken: goed voor eigen portemonnee, milieu, gezondheid van mens en dier en minder kosten voor de gezondheidszorg, en niet te vergeten kortere wachtlijsten van de GGZ. Sommige Nederlandse tradities kunnen kun je maar beter kwijt zijn, of aanpassen. <