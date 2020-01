Geloven, maar niet naar de kerk gaan

Elsa Eikema gelooft, maar gaat niet naar de kerk. Jeanette Westerkamp gelooft ook, maar gaat wel naar de kerk. Beiden zijn theoloog. Elsa is een van de aanjagers van het Graceland Festival. Jeannette werkt als pastor bij Justitie. In zes brieven vertellen ze elkaar de komende drie dagen hoe geloven in en buiten de kerk gaat. Een gesprek ook over de vraag: waarom zou je naar de kerk gaan?

Beste Jeannette,

Op het moment dat ik dit schrijf, is het drie jaar geleden dat ik de kerk verliet. Het is niet toevallig dat dit moment samenviel met de dag waarop we verhuisden naar een andere woonplaats. Onze verhuizing maakte het mogelijk geruisloos te vertrekken uit de kerk waar ik anders nu nog onderdeel van was geweest. Ik verliet haar via de achterdeur. Ik weet niet of ik, loyaal als ik ben, anders zou kunnen.

We brachten jaren door in een warme gemeenschap, waarin we zijn getrouwd en waarin onze twee kinderen zijn gedoopt. Jaren waarin we missionair bevlogen raakten en mede dankzij support van de kerk een buurthuis realiseerden in de wijk waar we ons hart aan verloren. Het samen met buren maken van deze plek deed een lokale gemeenschap ontstaan, een nieuwe familie, waarin mensen hun plek vonden. Dit vierden we als teken van Gods nieuwe wereld; dit was de hemel die de aarde raakte!

Vanzelfsprekend begon onze focus te liggen op deze plek, deze gemeenschap - we raakten diep onder de indruk van de impact van liefde en aandacht.

Hier begon de verwijdering tot de kerkgemeenschap te ontstaan, beginnend met het overslaan van de kerkdiensten. Steeds minder zag ik de toegevoegde waarde van het wekelijkse evenement waar zoveel tijd, energie en geld in ging zitten. En voor wat? Zodat men als consument geestelijke voeding kon ontvangen uit een preek en aanbiddingsmuziek? Ik had geproefd van de voeding die het lokale gemeenschapsleven gaf, en dát smaakte naar meer.

Onze verbondenheid met de kerk kreeg uiteindelijk alleen nog vorm via onze huiskring waarmee we wekelijks de maaltijd deelden, de ene keer in onze kleine huiskamer, de andere keer bij de buurtsoep in het buurthuis.

Als missionaire pioniers zijn we ongeduldig, eenzaam en teleurgesteld geweest. Ongetwijfeld waren we in onze bevlogenheid niet altijd fijngevoelig, wat ervoor zorgde dat er een karikatuur van ons ontstond - daar heb je hén weer met hun eeuwige missie en hun lichtend voorbeeld willen zijn ...

Midden in deze worsteling met onze moederkerk namen we het pijnlijke besluit onze buurt, stad en prille nieuwe familie te verlaten. Dit kwam voor iedereen onverwachts en heeft veel pijn gedaan. Tot lang na onze verhuizing hebben we gerouwd om wat we achter ons lieten. Op onze nieuwe plek wachtte niemand op ons, behalve leegte en een koude ontvangst van onze nieuwe buren. In deze rauwe tijd hebben we besloten ons niet opnieuw aan te sluiten bij een kerk. We moesten op adem komen.

Tot op de dag van vandaag zijn we kerkloos, en het lijkt er niet op dat daar op korte termijn verandering in komt. Toch laat het me niet los. En daarom hoop ik, Jeannette, dat ons briefcontact ons beiden verder helpt in de zoektocht naar wat dat nou is, het lichaam van Christus, de Bruid, de kerk. Hoe kan ik daar met huid en haar onderdeel van zijn, met heel mijn geschiedenis, mijn hoop, mijn teleurstelling, mijn talenten, mijn liefde en het gebrek eraan? Hoe doe jij dat, binnen de kerk?

Warme groet, Elsa

Beste Elsa,

Dank voor je persoonlijke brief. Het klinkt of je God aan het werk hebt gezien naast de kerk. Je bent enthousiast geworden. En toen ging er blijkbaar iets mis. Een kortsluiting tussen de wereld van de kerk en die van de buurt, dwars door jou heen? Het klinkt heel pijnlijk.

Ik deel je verlangen. Als de kerk een licht is, dan moeten de deuren open. Ik ben daar ook steeds in aangemoedigd en gesteund door de kerk. In mijn werk in de gevangenis en met jongeren in een gesloten instelling vragen ze me regelmatig of ik het christelijk geloof aan het brengen ben. Ik zeg dan: ik loer rond waar God híer aan het werk is. Dat probeer ik aan te moedigen, er woorden voor en bij te zoeken en rituelen die helpen. Ik heb er wonderen gezien en krijg vaak meer energie van een kerkdienst in de gevangenis dan van een dienst in de kerk thuis. Alles is zo nieuw voor en met mensen daar. Het is er spannender, ook omdat het kwaad en het lijden er vaak dik bovenop ligt. Het evangelie is er licht in het donker.

Toch zou ik het niet volhouden, denk ik, als ik niet elke keer weer thuis kon komen in de kerk - de plaatselijke gemeente waar ik lid van ben. Niet dat ik niet ‘gevoed word’ buiten. Ik leer veel van mensen die heel anders leven dan ik en ik kan overal wel boeken en mensen vinden die me inspireren.

Maar ik heb mensen om me heen nodig met wie ik samen kan loven en prijzen als ik me uitgeblust voel, met wie ik het onrecht in de wereld voor God kan brengen zonder er onder te bezwijken. Ik wil horen waar anderen aan het werk zijn en dat steunen, blij dat dat ook gebeurt. Ik wil dingen horen uit de Bijbel waar ik zelf overheen heb gelezen. Ik wil gewoon in de kerk zitten en weten dat ik deel ben van een groter geheel, ook al zit ik niet met iedereen op een lijn. Daar leg ik ook verantwoording af. Ik ‘loop niet los’.

Ik ben blij dat onze kinderen zijn opgegroeid in de kerk. In hun tienertijd hebben ze waarschijnlijk meer met andere volwassenen en leeftijdsgenoten gepraat over geloof en levensstijl dan met ons. Onze jongens zijn inmiddels volwassen en hebben nu nog vrienden uit de kerk. Ook vrienden die de kerk hebben verlaten.

Wat is die kerk dan? Jij noemt het lichaam van Christus. Dat is voor mij ook de kern. De gemeenschap van mensen die bij Christus willen horen en Hem al beter willen leren kennen. Jezus kiest geen opvolger, maar een groep. Ze blunderen en ergeren zich soms aan elkaar en toch krijgen ze samen een immense verantwoordelijkheid. In de jonge kerk gaat ook van alles mis en Petrus en Paulus zet je liever niet in één kerkenraad. Wat ze bij elkaar houdt is Jezus. Via de kerk wil Jezus de wereld bereiken. Dat lukt ons nooit alleen.

Hoe denk jij, Elsa, dat het lichaam van Christus in deze tijd er uit moet zien?

De vrede van Christus voor jou, Jeannette