Briefwisseling: Het wat-doe-ik-hier-gevoel in de kerk

Elsa Eikema gelooft, maar gaat niet naar de kerk. Jeanette Westerkamp gelooft ook, maar gaat wel naar de kerk. Beiden zijn theoloog. Elsa is een van de aanjagers van het Graceland Festival. Jeannette werkt als pastor bij Justitie. In zes brieven vertellen ze elkaar hoe geloven binnen en buiten de kerk gaat. Een gesprek ook over de vraag: waarom zou je naar de kerk gaan? In de krant van donderdag de eerste brieven, vandaag leest u hier het vervolg.

Jeannette Westerkamp (links) en Elsa Eikema schrijven elkaar een brief over naar de kerk gaan. De een doet dat wel, de ander niet. (beeld Dick Vos)

Beste Jeannette,

Bedankt voor je reactie op mijn brief (Nederlands Dagblad 2 januari). Ik heb een tijd met je woorden rondgelopen voor ik je terug schreef. Ik dacht bijvoorbeeld aan je brief toen op een koude zondagochtend onze verwarming stuk ging. Gelukkig was het zo’n zondag waarop we hadden besloten een kerkdienst bij te wonen, dus konden we de kou tijdelijk ontvluchten. Onder de straalkachels en hoge bogen van de neogotische kerk warmde ik op en dacht ik na over de kerk als thuis.

Als ik aan een thuis denk, dan denk ik aan een plek waar je eet, slaapt, warmte en beschutting vindt. Ook denk ik aan mensen bij wie je je thuis voelt, of dieren, of de natuur. Plekken van rust en vrede, waar je je beschermd weet. Ik denk dat een thuis te maken heeft met onze kwetsbaarheid.

Voor jou is de kerk zo’n thuis, lees ik in je brief. Je hebt een plek waar je kunt leven vanuit de kwetsbaarheid en afhankelijkheid die bij ons mensen hoort. Ik gun mijzelf en velen met mij ook zo’n plek waar juist díe kenmerken van mens-zijn erkend en geoefend worden. In onze cultuur lijken we onszelf namelijk vooral te oefenen in zelfredzaamheid.

Zie ik dat trouwens goed, dat dit is wat de gemeenschap voor jou doet? Je steeds opnieuw bepalen bij de afhankelijkheid van anderen en van God? Ik heb zelf namelijk heel wat jaren in de kerk rondgelopen, maar ik merk dat ik die taaie gewoonte van mijzelf willen redden daardoor niet ben afgeleerd. Als we een zondagochtend in chaos doorbrachten, ruziemakend en onze kinderen afblaffend, schoven we wel netjes aangekleed en vriendelijk groetend in de kerkbank. Deze façade was minder goed vol te houden in onze huiskring die we wekelijks zagen, of onze buurtfamilie waarmee we ons buurthuis bouwden. Ik zoek naar een thuis dat een façade onmogelijk maakt.

Ik vraag me af hoe de kerk een oefenplaats van afhankelijkheid zou kunnen zijn. Misschien raakt dit aan jouw vraag over hoe ik denk dat het lichaam van Christus in deze tijd er uit zou moeten zien. Het lichaam functioneert alleen door de onderlinge afhankelijkheid van de delen. Zijn we als lichaam van Christus eerlijk genoeg over onszelf om in zulke afhankelijkheid van elkaar te leven?

Als onze verwarming stuk is, we onze rekeningen niet meer kunnen betalen, onze kinderen door elkaar zouden willen rammelen omdat we niet meer kunnen - is er dan een diaconie die dit oplost, een pastoraal werker die komt meedenken? Blijft dit alles heel discreet in de schaduw van de gemeenschap, of kijken we elkaar hierover open in de ogen met een blik van herkenning?

Dit zijn de vragen die ik stel als ik denk over de kerk als thuis. Een manier om antwoord te krijgen op deze vragen, zou simpelweg kunnen zijn dat ik me opnieuw aansluit. Toch doe ik dat niet. Het vooruitzicht lokt me niet, maar beangstigt me. Heb jij gedachten over waarom dat zou kunnen zijn?

Ik groet je als zus,

Elsa

Beste Elsa,

Die zondagochtendstress die je beschrijft, herken ik. Altijd een kind dat opeens een schoen kwijt is net als je weg moet! Zouden alle jonge ouders zo in de kerk zitten?

Misschien heb ik een te romantisch beeld van onze kerk geschetst in mijn brief. Laat ik dat relativeren. In een groep voel ik me soms juist eenzamer dan thuis en ik weet dat ik niet de enige ben. Als we vrolijke liedjes zingen en ik droevig ben bijvoorbeeld. (Al is het wel fijn dat de lofprijs doorgaat als ik somber ben.) Soms ben ik teleurgesteld, of geïrriteerd. Als het niet helpend is om dat te delen op dat moment, zet ik mijn vriendelijke gezicht op. Eigenlijk net zoals thuis. Daar hoeft ook niet iedereen altijd te weten wat ik voel.

Iemand zei eens: de volmaakte kerk bestaat niet, en als je die toch vindt, word dan geen lid, want dan is die niet volmaakt meer.

Ik bedoel met kerk ook niet alleen de zondagse dienst. Wij hebben een vrij grote gemeente en ik ken lang niet iedereen. Er is een heel aantal mensen met wie ik van alles beleefd en besproken heb, bij wie ik echt mezelf kan zijn. Met mooie en minder mooie kanten. Ik bid al jaren regelmatig met iemand. We delen alles. Dat zou ik niet met iedereen zo kunnen. Daar ben ik kwetsbaar, afhankelijk. Op andere plekken geef ik leiding. De kerk heeft zo veel gezichten. Als iemand ziek is, is er zomaar een kookrooster. Als ik vrijwilligers nodig heb voor mijn werk, weet ik ze te vinden. De jongeren hebben hun jaargroepen met een heleboel leiding en de kleintjes hun kindernevendiensten op zondag. Dat is een geweldig voordeel van een grote gemeente. Zo veel gaven! Zo veel wat ik niet hoef te bedenken. Er zijn ook activiteiten waar je je buren mee naar toe kunt nemen: een hardloopgroep en mensen die samen eten ...

Ja, ik voel me thuis in de kerk, maar dat betekent niet dat ik me soms niet ontheemd voel. Een wat-doe-ik-hier-gevoel. Dat had ik ook toen ik les gaf aan een lastige klas. Ik vroeg raad aan mijn vader, onderwijzer in hart en nieren. ‘Ga in de deur staan’, zei hij, ‘en kijk alle kinderen aan. Bedenk: het zijn allemaal kinderen met een verhaal en jij ook.’ ‘En U hebt ze allemaal stuk voor stuk bedacht’, zei ik erbij tegen God. Zegt Bonhoeffer niet: ‘De kortste weg naar de ander is via Christus’?

God nodigt ons uit. Ook mensen die niet mijn vrienden zijn. Als ik ze bij Hem thuis tegenkom, is dat prima. Die kerk is kerk van Christus en bedoeld als zegen voor de wereld. Misschien wil ik me zelfs niet te zeer thuis voelen, want dan zou het weer een gemeenschap worden die het gezellig heeft samen en zich sluit. Of, erger nog, een club die het zo geriefelijk mogelijk maakt voor alle leden.

De kerk heeft een missie en elke plaatselijke kerk zou een visie moeten hebben. Wat is nu hier belangrijk?

Ik ben benieuwd wat deze overpeinzingen bij jou oproepen!

Vrede en vreugde voor jou!

Jeannette