Is gelovige een soort zwevende kiezer?

Elsa Eikema gelooft, maar gaat niet naar de kerk. Jeanette Westerkamp gelooft ook, maar gaat wel naar de kerk. Beiden zijn theoloog. Elsa is een van de aanjagers van het Graceland Festival. Jeannette werkt als pastor bij Justitie. In zes brieven vertellen ze elkaar hoe geloven binnen en buiten de kerk gaat. Een gesprek ook over de vraag: waarom zou je naar de kerk gaan? Donderdag en vrijdag verschenen de eerste brieven. Vandaag de laatste twee.

Beste Jeannette,

Mooi om te lezen hoe rijk jouw beleving van kerk-zijn is ( Nederlands Dagblad 3 januari). Zowel thuis als niet-thuis, zowel een warm bad als een bron van teleurstelling. Jean Vanier schrijft in zijn boek Becoming Human dat eenzaamheid in de kern bij mens-zijn hoort. Het kan een bron van energie zijn om nieuwe wegen te vinden, of ons tot een diepere eenheid met God brengen. Ik ben dan ook niet op zoek naar de perfecte kerk, integendeel. Gepolijste clubs die blaken van succes bekijk ik eerder met wantrouwen dan dat ze me aantrekken. Als ik me weer aansluit bij een bestaande kerk, dan is dat eerder een gammele gemeenschap die op het punt van uitsterven staat of een beginnende, met een stevige visie voor de buurt.

Maar het zou ook zomaar kunnen dat er momenteel ‘kerk’ ontstaat binnen de vier muren van ons huis. In de gezamenlijke maaltijden die we regelmatig hebben. In de jonge, zoekende mensen die bij ons een thuis vinden. In de alleenstaande buurman die gek is op spelletjes, en in ons gezin weer speelmaten vindt. Het is klein, het is onzichtbaar, maar het is er wel. En dit doet me afvragen of ik wel zo kerkloos ben als ik zeg te zijn. Wanneer ben je dat? Als je niet ingeschreven staat? Als je jezelf niet hebt geplaatst onder het gezag van een kerkenraad of bisdom?

Mijn huidige positie doet me denken aan die van de zwevende kiezer binnen het politieke landschap van Nederland. Velen verbinden zich niet langer aan één bepaalde partij, maar zijn juist daardoor misschien meer politiek betrokken. Omdat er minder vanzelfsprekendheid is, is er (ideaal gezien) meer doordenking en bewustzijn.

Zo ervaar ik mijn kerkloze periode ook. Ik ben niet verbonden aan één bepaalde gemeenschap, maar ik voel me zeer betrokken bij én onderdeel van het uitrollen van Gods plan van vrede en gerechtigheid. Als jij zegt dat de kerk veel gezichten kent, zou dat dan ook het gezicht van een kerkloze kunnen zijn?

Ik zou willen dat er geen dreiging uitgaat van kerklozen, zoals ik ben en velen met mij. Dat we niet slechts het confronterende gezicht van de aftakeling van de kerk zijn. Dat er onbevangen en nieuwsgierig een gesprek ontstaat rondom de vragen die er toe doen. Net zoals wij dat nu doen, waarvoor dank!

Ik besef dat ik in een kwetsbaarder positie ben dan toen er nog een gemeenschap om ons heen stond. Wie, uit ons nog prille netwerk, kookt er voor ons als er crisis uitbreekt in ons gezin? Met wie en hoe vieren wij onze mijlpalen? Hoe ziet een begrafenis er uit als iemand van ons komt te overlijden? Juist mijn kwetsbaarheid als mens maakt dat ik blijf zoeken naar dat thuis. Een concrete plek met concrete mensen die om me heen staan en me Gods dragende liefde tonen. En voor wie ik een teken van diezelfde liefde kan zijn. Tot die tijd: laten we als Gods mensen ‘binnen’ en ‘buiten’ de kerk elkaar blijven ontmoeten!

Warme groet,

Elsa

Beste Elsa,

Wat een leuke ontdekking: je zoekt naar een kerk en je beseft dat die al om je heen groeit!

Blijkbaar zijn jullie een gastvrij gezin, waar mensen met vragen en behoefte aan gezelschap graag zijn.

De eerste kerken zijn ook ontstaan in huizen. En nog steeds: waar weinig christenen zijn, of waar het niet veilig is om zichtbaar kerk te zijn, komen mensen in kleine groepen bij elkaar. Je zet meteen ook duidelijk je visie neer: geen imposant kerkgebouw met mooie muziek waar vooral christenen op af komen. Je wilt daar zijn bij mensen voor wie het allemaal niet zo makkelijk is en vanzelfsprekend is. Begrijp ik je goed?

Dat was in ieder geval mijn motivatie om in de gevangenis te gaan werken. Ik denk dat ik eigenlijk wilde weten of het wel echt is wat we doen in de kerk. Waar niemand de taal spreekt van de Bijbel, kom ik daar God tegen? Ontdek ik mijn eigen donkere kant en wat dan? Hoe gaan mensen die in een volkomen andere wereld leven dan ik reageren op mij en mijn geloof? Ik ben nog steeds verbaasd hoe hongerig mensen, juist daar, zijn naar het evangelie en hoe nieuw het voor mij elke keer wordt. Ja God is daar.

Maar het is toch niet mijn kerk. Ik heb het gevoel dat de vrouwen met wie ik kerkdiensten vier en jongeren met wie ik praat, via mij deel zijn van de kerk waar ik lid van ben en via mij leert die kerk weer van hen (idealiter). Ik kan de kerk niet missen. Ik bid voor anderen, maar ik heb ook gebed nodig. Ik heb input nodig en tegenspraak.

Ik ben zelfs blij met een kerkenraad of hoe je het ook noemt. Onafhankelijke groepen die ontstaan rond een charismatische leider kunnen snel groeien en snel van het pad raken. (Ik begrijp wel dat dat ook niet jouw voorbeeld is.) Dan liever samen schuren en zoeken.

Hoe groot was de gemeente van Timoteüs? Toch moest hij meteen een gezagsstructuur opzetten om te voorkomen dat wie het hardst roept het meest gehoord wordt. En dat het bleef gaan over waar het over moet gaan: het evangelie van verlossing en vergeving.

Je weet ongetwijfeld dat er pioniersplekken zijn, gesteund door een kerk, zoals bijvoorbeeld zendelingen overzee dat ook zijn. Waarom ben je bang dat kerklozen een ‘dreiging’ vormen? Zulke pioniers kunnen zoveel bijdragen. Misschien niet als ze de kerkdeur met een klap achter zich dicht slaan, maar zeker als ze uitgezonden worden. Kerkloos klinkt negatief. Zou jij ook een verspieder kunnen zijn?

Eigenlijk heb ik nog te veel vragen aan je om nu af te sluiten met de briefwisseling. Je hebt me uitgedaagd na te denken en ik weet het weer: ik ben geen zwevende kiezer. Ik wil ergens bij horen om van daaruit met Jezus te zijn tussen mensen die Hem nog niet kennen. Dank je wel. Ik wens je ook mensen die met je op lopen, en je scherpen en bemoedigen.

God met je!

Jeannette

Donderdag en vrijdag verschenen de eerste brieven.