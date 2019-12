Durf te verdwalen,raak kwijt ‹‹

Een groepje soldaten, bij een prikkeldraadhek. De leider is een kapitein, Herbert Sobel. Hij kijkt op de kaart, maar begrijpt niet wat hij ziet. Hij kan niet kaartlezen. Hij draait de kaart om en om, verwilderd. Elke keer als ik die scène zie, in de befaamde oorlogsserie Band of Brothers, schiet ik in de lach. In Nederland wemelt het inmiddels van de cartografisch analfabeten. Zonder nu meteen te vervallen in de gedachte ‘Heer, ik dank U dat ik niet zo ben als kapitein Sobel’: tóch jammer. En misschien ook wel gevaarlijk.

Ik was veertien toen we voor het eerst in gezinsverband het koninkrijk verlieten. De reis ging naar Duitsland, een gewaagde bestemming. De heuvels van de Eifel lagen er stenig en slijkerig bij, doorsneden door diepe beekdalen. Dit landschap, waarin donkere, bijna zwarte dennen aantraden in roerloze cohorten, had een magische aantrekkingskracht. En er was maar één manier om niet te verdwalen: goed op topografische kaarten kijken. Die waren bezaaid met arceringen, soorten vegetatie, waterkronkelingen en stippel- en hoogtelijnen, uitwaaierend en elkaar naderend. Hoe dichter opeengedrongen, hoe steiler het was. In de loop van een dag ronddwalen in mijn eentje, kwam af en toe lichte paniek op. Als je hier, in deze stille bossen, iets overkwam, een val, een gebroken been of erger, kon het lang duren voor ze je vonden. Maar de weg naar ‘huis’ was altijd vindbaar. Soms juist door eerst even te verdwalen.

Een kaart is een grafische verbeelding in het platte vlak van een driedimensionale werkelijkheid. Een smartphone en Google Maps zijn dat ook, maar niet als je je hardop laat vertellen wat je moet doen. Zelf nadenken vervalt dan. Videogames scherpen tenminste nog je reactiesnelheid en ruimtelijk inzicht. Maar daarbij blijf je wel zelf, lichamelijk, op één plek. Je loopt geen risico. Je beweegt je niet door de echte ruimte. Het is droogzwemmen. Waarom maakt dat iets uit? Omdat alleen de echte wereld je kan voorbereiden op echte gevaren.

Geregeld laat ik mensen een kaartje zien van 10 bij 15 centimeter, het is een krantenknipsel, uit de Britse krant Daily Mail. Er staat een stukje Engeland op, nabij Sheffield en Rotherham. De schaarse bossen zijn groen, de steden grijs én er staan vier oranje cirkels op. Die tonen de actieradius van de leden van één familie, meerdere generaties, over een periode van honderd jaar. In de loop van een eeuw, zo zie je in één oogopslag, mochten de kinderen in deze Britse familie steeds minder ver van huis. Het begint in 1919. Toen was de overgrootvader, George, 8 jaar. Hij mocht bijna tien kilometer van huis, om te gaan vissen. Zijn zoon Jack was 8 in het jaar 1958. Hij mocht ongeveer 1,5 kilometer rondzwerven. Jacks dochter is Vicky, zij was 8 in 1979. Zij mocht lopend naar het zwembad, 800 meter verderop. Het kleinste cirkeltje, bijna niet meer dan een stip, is van Ed. Ed is Vicky’s zoon en met hem zijn we in onze tijd van leven beland, want hij is 8 jaar in 2015. En hij mag tot het einde van zijn straat lopen, een miezerige 275 meter. Arme Ed. Je ziet zijn moeder Vicky handenwringend in de deuropening staan. Hij krijgt niet eens de kans een knie te schaven. Dat wordt een papkindje.

Het verleden is een ander landschap. Overgrootvader George kón ook echt tien kilometer fietsen, hij hoefde immers de M1-snelweg nog niet over. Maar de crux van dit kaartje is dat kinderen steeds minder ver van huis mogen. Moeder Vicky geeft haar oogappel ook vast een mobieltje mee. Je weet maar nooit. Toch is het nog maar de vraag of dat wel zo goed is, altijd een telefoon bij je. Je gevaarbewustzijn en je intuïtie worden er niet beter van. Misschien is de wereld nu gevaarlijker dan in 1919. Al was het maar omdat er meer mensen zijn, dus ook meer kwaadwillenden. Maar er speelt meer mee. Een gebrek aan nieuwsgierigheid. Angst, om teruggeworpen te zijn op jezelf. In Duitsland heb je nog Funklochs, dat zijn stralingsgaten, witte plekken zonder bereik. Lijkt me heerlijk! Maar Vicky dus niet. Ik zie nu dat zij en ik even oud zijn: in 1979 waren we allebei acht. Zij mocht 800 meter ver zwerven. Ik woonde toen in het Groningse Slochteren en fietste kilometers ver, verdween het landschap in, naar de boerderij van een vriendje, in het gehucht Denemarken.

In datzelfde jaar verhuisden we naar Ommen in Overijssel. In de jaren daarna bracht ik in steeds wijdere cirkels mijn nieuwe omgeving in kaart. Op een winterse decemberdag, ik was 12, ging ik toch nog op pad, eigenlijk te laat, het schemerde al. Maar ik was nooit bang alleen. Die middag zou de eerste keer zijn. Een smal pad liep honderden meters omhoog, de Archemerberg op, naar een bron in de flank van deze IJstijdheuvel. Halverwege, het donkerde al, gebeurde het. Ineens voelde ik vanuit het niets de dreiging van acuut gevaar. Ergens werd er op mij geloerd, ik wist ook dat het niet heel dichtbij was, maar wel gevaarlijk. Ik kan het nog steeds niet verklaren, maar wist dit meteen absoluut zeker, draaide me direct om en rende zo hard ik kon naar beneden. Daar stond mijn fiets. Als er een auto zou passeren over dit zandpad, dan zou te zien zijn dat er een kind alleen op de berg was. Ik móést dat moment voor zijn. Zo snel ik kon, fietste ik het fietspad af, een paar kilometer scheidden me nog van de verharde weg. Halverwege kwam er een grote auto stapvoets naast me rijden, met geblindeerde, spiegelende ramen. Dit bleef een tijd zo. Ik wist niet hoe snel ik de trappers rond moest krijgen. Blijkbaar werd de inschatting gemaakt dat ik te snel in de bewoonde wereld zou zijn, want deze lugubere auto liet me gaan.

Niemand praat me uit het hoofd dat ik het gevaar vantevoren heb gevoeld. Want ik wás daar. Zonder mobieltje, uiteraard. Maar wel met intuïtie. Of is het toch een beschermengel geweest? In die tijd was het onder kinderen een rage om een SOS-schakelketting te dragen, een soort hondenpenning, voor als je kwijtraakte. In een ijzeren kastje was een strook met gegevens over jou verstopt. Ook zo’n ketting had ik niet.

Kwijtraken, dat was niet iets wat je probeerde te vermijden, dat zócht je juist. Verstoppertje was pas geslaagd als het zoeken werd gestaakt. Zou het kunnen dat je daar scherper van wordt? Zelf je weg zien te vinden, hoogstens met een kaart erbij, verdwalen en niemand kunnen bellen? Brrr, griezelig! Ja, dat wel. Maar deze krant meldde dat kinderen wraak- en kinderporno en andere rotfilmpjes onder ogen krijgen. En via hun mobieltjes worden gecyberpest. Dat gebeurt gewoon in hun apps. Dus: de gedachte dat de wereld er veiliger op wordt dankzij iPhones en smartphones, die ook nog eens makkelijk uit te peilen zijn met satellieten wanneer je een kind kwijt bent, verdient enige nuance.

Als je niet weet hoe verdwalen voelt, als je niet kunt kaartlezen en in paniek raakt bij het idee ook maar even onbereikbaar te zijn, word je misschien wel minder weerbaar. Je bent nog niet eens uit je stoel, hebt nog niet eens geleerd je te verhouden tot ruimte en tijd, je plaats te bepalen, te communiceren met je omgeving, kopje-onder te gaan in een landschap, gevoel te krijgen voor de natuur, of de wereld breekt al via de telefoon in op je nog onrijpe hersenen. En dat op de grofst denkbare, zeg maar gerust demonische wijze. Dat is, op een andere manier, misschien wel gevaarlijker dan even kwijt zijn of de koning te rijk in een Funkloch. Onze beschermengelen hebben, ook in deze eeuw, sowieso aan de mensen hun handen wel vol. ‹‹