In China is het de gewoonte om stevig te boeren na het eten. Een boer is daar het uitroepteken achter een geslaagde maaltijd. Daar zit iets in. Misschien moeten wij eens gaan denken aan boeren voor het eten. Gewoon als een vrolijke reminder. Omdat we blij zijn dat het geproduceerd is en op tafel staat. <

