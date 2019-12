Komt een ouderling bij een homostel

Er is een nieuw lid met belijdenisattestatie binnengekomen bij de Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK) in Zwolle. Hij is daar zojuist met zijn vriend komen wonen. Een ouderling gaat langs om met hen beiden kennis te maken.

Matthias is alleen thuis. Zijn vriend Marc is op een vergadering.

De ouderling heet hem namens de kerk hartelijk welkom en vertelt hem enthousiast over de gemeente: ‘Bij ons mogen homoseksuele en lesbische leden met een relatie in liefde en trouw aan het avondmaal, en worden zij ook volledig gelijkwaardig behandeld’ ( Nederlands Dagblad, 17 december).

Matthias is blij dat ze in deze christelijke gereformeerde gemeente gelukkig niet argwanend staan tegenover homoseksuele vrienden die samenwonen. Dat was in zijn vorige ‘zware’ gemeente wel anders geweest.

Bijna aan het einde van het gesprek wordt Matthias opeens heel persoonlijk: ‘Mijn vriend en ik, wij hádden een seksuele relatie, maar die hebben we nu niet meer. Ik kreeg er voor mezelf geen vrede mee. Het was alsof het ergens tussen de Heer en mij bleef instaan. Marc heeft dat van mij geaccepteerd. Dat was moeilijk voor hem, maar hij wil mij niet kwijt.’

Stel, dat een kennismakingsgesprek zo zou verlopen, wat zeg je dan als ouderling van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Zwolle?

Ook voor mensen als Matthias en Marc zal de CGK Zwolle een steun moeten zijn, zonder haar andere homoseksuele en lesbische leden af te vallen. <