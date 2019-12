De toename van vuurwerkvrije zones (Nederlands Dagblad 13 december) is toe te juichen. Ook mijn woonplaats Ede doet daaraan mee. Zo worden onder meer de tunnels onder het spoor vuurwerkvrij verklaard; dat zijn aantrekkelijke afsteekplekken vanwege de extra decibellen aan knaleffecten. Of die zones voor een knalverminderend effect gaan zorgen, hangt uiteraard af van de handhaving. En die zal gebrekkig zijn. Bijna net zo gebrekkig als de handhaving van de vuurwerkvrije tijdzone. Het afsteken mag immers alleen op oudejaarsavond vanaf 18.00 uur tot en met de eerste twee uurtjes van het nieuwe jaar. Maar in Ede word je als bewoner bijna elke avond en zeker elk weekeinde opgeschrikt of ‘s nachts gewekt door een of meer knallen, deels afkomstig vanuit de spoortunnels.