Het commentaar van Christianity Today: Deze president is moreel de weg kwijt

Twintig jaar geleden was er een president die liet zien wat hij moreel waard was. Dat moeten we nu weer durven vaststellen.

De impeachment van Donald Trump is een betekenisvol moment in het verhaal van ons land. Het vraagt om een commentaar.

De typische Christianity Today-benadering is om boven de partijen te blijven, zodat christenen van uiteenlopende politieke overtuiging zich kunnen laten horen in het publieke debat. Zo moedigen we alle christenen aan vanuit hun eigen overtuiging recht en gerechtigheid na te streven en hun politieke tegenstander ruimhartig te bejegenen.

Maar van tijd tot tijd achten we het geboden politiek stelling te nemen - met overtuiging en in liefde, zoals Billy Graham, de oprichter van Christianity Today, ons voorhield. We hebben onze president lief en we bidden voor hem, zoals we de leiders - en de gewone burgers - aan beide zijden van de politieke scheidslijn liefhebben en voor hen bidden.

