Evangelicals en Trump niet één pot nat

dat verraadt dat het op één hoop gooien van Tump-liefhebbers en evangelicale christenen in de Verenigde Staten een veel te versimpeld beeld van de werkelijkheid geeft. Religieantropoloog Miranda Klaver twitterde al dat het hoofdredactioneel commentaar waarin Christianity Today (CT) pleitte voor Trumps vertrek uit het Witte Huis ‘laat zien dat American evangelicalism geen monolithisch blok is’. Jenna DeWitt, die tot eerder dit jaar voor CT werkte, twitterde dat het magazine al vier jaar lang ‘haatmail’ van lezers ontving ‘voor het consequent proberen zich te verzetten tegen Trumpisme en tegelijkertijd onpartijdig en gefocust op theologie te blijven’. Ze schreef dat het gezien het doel en de roeping van CT geen verrassende actie was, maar dat het wel nodig was duidelijk te zijn richting de lezers.

Evangelicale christenen hebben verhoudingsgewijs veel voor Trump gestemd, maar het is geen package deal. Er zijn ook binnen die stroming verschillende groepen te onderscheiden. Zo hebben bekende evangelical boegbeelden als Beth Moore en Russell Moore (geen familie) zich de afgelopen jaren steeds kritisch over de president uitgelaten. De University of Southern California publiceerde vorig jaar een factsheet met vijf ‘subtypes’ die mensen wegwijs maakt in de nuances van het Amerikaans evangelicalisme. De universiteit onderscheidt vijf hoofdstromingen. De eerste groep wordt de Trump-vangelicals genoemd. Dat is de groep die nu het meest op de voorgrond staat, en vaak wordt bedoeld als er in politiek opzicht naar evangelicals wordt verwezen. Daaraan verwant zijn de neo-fundementalisten, die qua standpunten met hen op één lijn zitten, maar zich liever distantiëren van Trump vanwege zijn moraal.

De derde groep zijn de iVangelicals, megakerken die zich zoveel mogelijk van politieke statements proberen te onthouden. Dan zijn er nog de zogenaamde koninkrijkschristenen, die zich niet tot de liberalen of conservatieven rekenen, maar zich vooral richten op het brengen van het koninkrijk van God in hun lokale gemeenschappen. De vijfde groep zijn de vrede- en gerechtigheid evangelicals, een kleine maar groeiende groep activisten voor gelijkheid, zorg voor de schepping en hervorming van het immigratiestelsel; voor wie de verhouding tot de traditionele instanties waartoe ze behoren, vaak onder spanning staat vanwege hun politieke standpunten. Het feit dat CT zich nu zo ondubbelzinnig uitspreekt, is nieuw. Maar duidelijk was al wel dat evangelicals niet allemaal zonder meer Trumps kant kiezen.