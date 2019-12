Duizenden christenen kregen het volgende lezen over het kerstdiner (Nederlands Dagblad 15 december): ‘Begin niet over het geloof, want daar komt alleen maar ruzie van’. En: ‘Als iemand er wel over begint, zeg je gewoon dat we het er beter niet over kunnen hebben. Het is nu kerstmis’. Hoe immens verdrietig, dit. Zing liederen, lees uit de Bijbel, bid, eet en heb het goed met elkaar, omdat Jezus is geboren! Of als je aan tafel zit met je collega’s, deel de blijde boodschap eens met je buurman/buurvrouw. Het zou zomaar kunnen zijn dat de ongelovige aan tafel zich zou verwonderen over onze blijdschap. <