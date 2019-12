Snakken naar beschaafdheid

Nu de uitkomst van het impeachmentproces tegen president Trump duidelijk is, is de vraag: Wat gebeurt er daarna? Als Republikein voel ik me van de partij vervreemd, maar ik weet niet of ik me ertoe kan zetten op een Democraat te stemmen.

De Amerikaanse Democratische presidentskandidaat Amy Klobuchar is binnen die partij een gunstige uitzondering. Zij valt met name op omdat ze zo normaal is: een toegewijde politica die gewoon haar werk wil doen. ( beeld Frederic J. Brown / AFP)

Dankzij de onverzettelijke steun van de Republikeinse partij zal Donald Trump in de Senaat ongetwijfeld worden vrijgesproken van de aanklachten tegen hem. En dus moeten Amerikanen in november 2020 waarschijnlijk opnieuw kiezen tussen twee onacceptabele kandidaten.

Als God zo beschikt, zal de ene keuze de zittende president zijn, een man die door bijna de helft van de Amerikanen veracht wordt. Bijna alle Democratische presidentskandidaten hebben zich uitgesproken voor een harde linkse wending. Hun beleidsvoorstellen grenzen aan het financieel onmogelijke en de campagne van Trump zal niet nalaten de nadelige economische gevolgen ervan breed uit te meten, vooral omdat de stevige economie juist Trumps grootste houvast is.

ondenkbare keuze

Als christen en klassiek liberaal weet ik nog niet wat mijn keuze in november zal zijn. Een stem voor Donald Trump is ondenkbaar. Zijn zwalkende, ondoordachte beleid sluit op bijna geen enkel punt aan bij traditionele waarden van subsidiariteit (wat je op ene lager niveau kunt afhandelen, moet je niet op ene hoger niveau doen), vrijhandel, eigen verantwoordelijkheid, respect voor de vrijheid van anderen en de democratische rechtsstaat waarmee Amerika haar onvolkomenheden ten boven is gekomen en een land vol kansen voor allen is geworden. Daarnaast is Trump de belichaming van de ongelikte beer.





Tegelijkertijd voel ik me niet aangetrokken tot de Democratische partij die voor vrije (en gratis) abortus, beperking van godsdienstvrijheid, een overname van de gehele economie door de overheid, en voor wazige en onhaalbare milieudoelstellingen staat.

Bovendien hebben Congresleden en presidentskandidaten zichzelf de afgelopen jaren met de meest melodramatische huichelarij voor elke persmicrofoon en tv-camera te kijk gesteld. Ik denk dan met name aan Kamala Harris, die op meerdere gebieden de ene dag het ene riep en de volgende dag moest terugkrabbelen toen bleek dat die eerste mening niet goed viel bij de achterban. Maar ook iemand als Cory Booker heeft een persoonsverwisseling ondergaan. Hij was twee jaar geleden nog een gerespecteerde senator en voormalige burgemeester en iemand die als gematigd gold. Zijn tirades tegen Brett Kavanaugh - een door Trump voorgedragen rechter bij het Hooggerechtshof - leken wel van een andere persoon; maar ja: er waren camera’s en hij was intussen op verkiezingscampagne.

uitzonderingen

Maar er zijn uitzonderingen. Als de Democraten op wonderbare wijze Amy Klobuchar zouden nomineren, zou ik op zijn minst even twijfelen. Klobuchar valt met name op omdat ze zo normaal is: een toegewijde politica die gewoon haar werk wil doen. Een vrouw van onbesproken blazoen en ze was tien jaar lang in Minnesota mijn senator.

Voor de duidelijkheid: als 'gematigde Democraat' huldigt ze standpunten die ik te links en seculier vind. Maar ze laat zich door de lens van de camera niet gek maken. In een tv-interview deze zomer liet ze weten dat het radicale milieuprogram van de partij (de Green New Deal) niet meer kan zijn dan een aansporing tot verbetering; de gestelde doelen zijn immers wetenschappelijk onmogelijk. Desondanks beloofden alle andere kandidaten het program voorzeker te zullen doorvoeren; daar scoor je bij deze kiezer geen punten mee.

vakvrouw

Ik ben ervan overtuigd dat de Amerikaanse politiek zich in een crisis bevindt en dat die crisis wanbestuur en stuurloosheid in binnen- en buitenland veroorzaken. Én dat een afkalvend respect voor democratische waarden en een toenemende verhitte toon in maatschappelijke debatten die crisis versterkt. Er moet nogal wat gebeuren voor ik mijn kruisje bij een Democratische kandidaat zet. Maar binnen de huidige context klinkt een vakvrouw met een kalme toon als een verademing en als een mogelijke kans om de vicieuze cirkel te doorbreken. <