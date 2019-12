Welk nieuws uit 2019 moeten we vergeten?

Gustaaf Modderman, oud-ambulanceverpleegkundige Het feit dat het 40 graden werd in Nederland: een luguber voorbeeld van extreme opwarming in ons kleine landje.

Henk Kooistra, veehouder

De uitspraken van Farmers Defence Force voorman Mark van den Oever, waarin hij de veronderstelde achterstelling van boeren vergelijkt met de Jodenmoord van 75 jaar geleden. Dat was in mijn beroepsgroep een treurig en schaamtevol dieptepunt.

Janneke Brak, huisvrouw

Als ik aan het afgelopen jaar denk, zijn er zoveel zinloze verdrietige dingen gebeurd, dat kan ik niet vergeten.

Janny Hekman, vrijwilliger

Er ging teveel fout. Onder andere het geklungel in het Verenigd Koninkrijk met de brexit en zaken die onder het vloerkleed worden geveegd om economisch belang. Het vergeten ervan zet de deur open voor herhaling, vrees ik.

Klaas Jan Hoff, akkerbouwer

De stikstof en klimaatonrust. Klimaatverandering is er altijd al geweest en zeldzame planten groeien op de hele wereld. De Bijbel wijst ons hierin de weg en dan zie je heel ander perspectief dan het doemdenken van de wetenschap en de wereld zonder God.

Martien Stam, gepensioneerd chauffeur

Het helpt niet maar ik zou Frans Timmermans en zijn klimaatgekte graag willen vergeten.

Nelleke Berntsen, gepensioneerd docent mbo

Ik denk dat we de ellende van de niet-correcte afhandeling en de miscommunicatie van de Belastingdienst gauw moeten vergeten. Maar niet nadat dit is rechtgetrokken voor alle gedupeerden. Evenzo de narigheid bij het verlengen van de rijbewijzen.

Rob Klok, IT-adviseur

De Nashville-verklaring. Die heeft tot een hoop verdriet en onbegrip geleid, zowel binnen als buiten de kerk.

Bert Westerink, organisatieadviseur

Het verleden verklaart mede het heden. Vergeten is daarom wijs noch verstandig.

Frea Kroese, fotograaf

De ellende is dat ik zo snel vergeten ben wat er in het nieuws is geweest. Ondanks dat sommige dingen zo heel verschrikkelijk zijn.