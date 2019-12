Onze publieke rede is niet krachtig genoeg

Pas mocht Gert-Jan Segers weer een keer aanschuiven bij Jeroen Pauw om over zijn nieuwe boek De verloren zoon en het verhaal van Nederland te praten. Hij vertelde in dat gesprek ook iets over hoe zijn geloof en de Bijbel hem inspireren in het nadenken over politieke kwesties. De reacties waren weer voorspelbaar. Daar kun je niet mee aankomen; religie hoort achter de voordeur.

Waar komt dat idee dat religie niet thuishoort in het publieke debat eigenlijk vandaan? Vanaf de moderne tijd is het steeds duidelijker geworden dat mensen er nogal verschillende religieuze opvattingen en wereldbeschouwingen op na kunnen houden. Ideeën over hoe het goede leven eruitziet en hoe je dat kunt verwezenlijken, verschillen enorm. Daarom moet je in een samenleving afspraken maken over hoe je de zaken regelt: op het gebied van veiligheid, economie, onderwijs, zorg, rechtspraak enzovoorts. Vanwege alle diversiteit zal het vaak niet lukken om het eens te worden over de inhoud. De een wil wel onderwijs op religieuze grondslag, de ander niet. Maar je kunt wel proberen om het eens te worden over procedures om besluiten te nemen die iedereen aanvaardbaar vindt. Procedures die iedereens vrijheid en gelijkheid respecteren en iedereen een eerlijke mogelijkheid bieden om invloed uit te oefenen.

zeggingskracht

< p>De gedachte dat je niet over religie mag praten in het publieke debat komt van moderne liberale denkers zoals Jürgen Habermas en John Rawls. Zij gaan namelijk een stap verder en doen een voorstel voor hoe die procedures eruit moeten zien. We moeten, zo zeggen zij, het soort van argumenten dat je in politieke discussies kunt inbrengen beperken. In het publieke debat mag je alleen een beroep doen op overwegingen en argumenten die voor iedereen, ongeacht religie of levensbeschouwing, aanvaardbaar zijn. Op de ‘publieke rede’. Negatief geformuleerd: je mag geen argumenten geven die helemaal voortkomen uit jouw persoonlijke levensbeschouwing en voor anderen geen zeggingskracht hebben. Zodoende zullen politieke besluiten altijd zo onderbouwd zijn dat iedereen zich er in principe in kan vinden.









Zijn we er dan? Stel eens dat het zou lukken om alleen argumenten te geven die voor een ieder, ongeacht levensbeschouwing, in principe aanvaardbaar zijn. Garandeert dat dat mensen zich ook laten overtuigen en besluiten aanvaarden? Nee, mensen zijn soms net kleuters: hoe overtuigend je ook uiteenzet dat ze hun bord moeten leegeten, zelf zien ze dat heel anders. De denkers waar ik het over had, realiseren zich dat ook. Vandaar dat ze niet eisen dat er in het publieke debat alleen argumenten gegeven worden die alle mensen daadwerkelijk overtuigen, maar argumenten die in principe overtuigend zouden moeten zijn, als mensen niet behept waren met vooroordelen, gebrekkige informatie, slordig denken of andere tekortkomingen. Argumenten, met andere woorden, die aanvaardbaar zijn voor ideale, goed geïnformeerde en volkomen redelijke mensen, ongeacht hun levensbeschouwing. Daarom doet Gert-Jan Segers niet meer mee als hij in het publieke debat begint over de Bijbel. Een moslim en een atheïst hebben daar immers geen boodschap aan, ook niet als zij volledig geïnformeerd en optimaal redelijk zouden zijn.

kale feiten

Al met al een prachtig idee. Als het zou werken. Maar daar geloof ik niks van. Hoe aannemelijk is het dat er een verzameling van overwegingen en argumenten bestaat die in principe voor iedereen aanvaardbaar zijn en bovendien ook nog eens voldoende inhoud hebben om concrete politieke vraagstukken op te lossen? Hoe krachtig is de ‘publieke rede’? Bij controversiële politieke vraagstukken is het vaak al lastig genoeg om het eens te worden over de kale feiten, laat staan dat we een eensluidend beroep zouden kunnen doen op gedeelde waarden en normen. Dat heeft weinig te maken met gebrek aan informatie of slordig denken. Mensen zijn het gewoon te zeer oneens om zich door elkaars argumenten te laten overtuigen. Voor zover ze wel uitgangspunten delen, zijn die niet krachtig genoeg om de discussie te beslechten.





Er is nog een ander probleem. Ik stelde al vast dat mensen zich soms niet laten overtuigen door argumenten die in principe wel aanvaardbaar zouden moeten zijn voor hen. Maar als dat zo is, dan is het ook onvermijdelijk dat mensen soms te maken krijgen met politieke besluiten waar zij het niet mee eens zijn. In een diverse samenleving ontkom je daar simpelweg niet aan. De vraag is dan wat concrete mensen van vlees en bloed eraan hebben dat een hun onwelgevallig besluit onderbouwd is met argumenten die overtuigend zouden zijn voor een ideale versie van henzelf? Niets, zou ik denken. Als jij zelf niet inziet dat het terughalen van ISIS-vrouwen misschien toch verstandig kan zijn, word je er toch niets beter van dat een geoptimaliseerde versie van jezelf dat wel zou kunnen billijken?





Dit ‘liberalisme van de publieke rede’, zoals het genoemd wordt, is een droombeeld. Het werkt niet: de publieke rede is niet krachtig genoeg. En het probeert een non-probleem op te lossen: in een diverse samenleving zullen er altijd mensen zijn die zich niet kunnen vinden in sommige besluiten. Waarom accepteren we, in plaats hiervan, niet gewoon dat iedereen in het publieke debat die argumenten naar voren brengt die voor hem of haar het zwaarst wegen, al dan niet levensbeschouwelijk of religieus geïnspireerd? Als we het debat zo proberen te organiseren dat iedereen die wil eraan mee mag doen en zijn stem kan laten horen, dan wachten we gewoon af wat eruit komt. Het is nergens goed voor om religie achter de voordeur te houden. Bovendien paste ze daar toch al nooit. <