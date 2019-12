Moeten zij zich online kunnen redden met hun bankzaken?

Banken moeten hun maatschappelijke taak vervullen

Liane den Haan, directeur-bestuurder van ouderenbond ANBO

‘Uit onderzoek van ANBO onder 10.000 ouderen blijkt dat meer dan 10 procent van de ouderen niet internetbankiert. 54 procent daarvan wil ook niet overstappen naar digitaal bankieren als zij hulp krijgen. Meest genoemde reden is dat zij internetbankieren niet veilig vinden. Voor deze ouderen moeten de servicepunten van banken beschikbaar blijven. De meeste ouderen zijn behoorlijk digivaardig, maar zij kunnen niet gedwongen worden tegen hun zin online bankzaken te regelen. Banken hebben een maatschappelijke taak en moeten mensen die niet kunnen of willen internetbankieren, ondersteunen. Dat kan ook door bijvoorbeeld een mobiel servicepunt in het leven te roepen. Voor sommige mensen zal internetbankieren nooit een optie zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor mensen met schulden; zij krijgen per week een bedrag aan contant geld. Anderen kunnen niet internetbankieren door een beperking of omdat zij geen geld hebben voor een computer. Als zij voor hun bankzaken niet meer bij een servicepunt terecht kunnen, verliezen zij deels de regie over hun eigen leven.’

Zo moeilijk is internetbankieren niet

Nel Sieben (75)

‘Al heel wat jaren geleden heb ik een computer gekocht, omdat het mij leuk leek die te gaan gebruiken. Gelukkig heb ik een handige schoonzoon. Hij heeft mij geholpen en ook heb ik wat cursussen in het verzorgingshuis in mijn woonplaats gevolgd. Ik ben niet bedreven in foto’s bewerken bijvoorbeeld, maar ik gebruik e-mail en zoek online op hoe ik met het openbaar vervoer van A naar B kan komen. Sinds vijf jaar regel ik ook mijn bankzaken online. Ik ben naar de bank gegaan en heb gevraagd of iemand het mij kon uitleggen. Na een uurtje had ik het onder de knie, zo moeilijk is dat niet. Ik vind het heel gemakkelijk dat ik voor mijn bankzaken de deur niet uit hoef en alles op mijn eigen tijd kan regelen. Een kennis van mij, die tachtig jaar is, heeft er echter meer moeite mee. Hij heeft niets met computers en wil niet internetbankieren. Daarom gaat hij naar de bank als hij iets moet regelen. Ook pint hij graag contant geld. Voor hem zou het een ramp zijn als het servicepunt of de geldautomaat in zijn woonplaats zou verdwijnen. Dat zou hem een stukje zelfstandigheid ontnemen, want hij moet dan mensen gaan vragen bepaalde zaken voor hem te regelen.’

Ouderen kunnen niet zomaar vijf kilometer reizen

Fleur Agema, Tweede Kamerlid voor de PVV, in Goedemorgen Nederland

‘Ik vind weleens berichten in mijn inbox, vooral van kinderen van tachtigplussers die aangeven: bij ons in het dorp verdwijnt alles. Eerst het verzorgingstehuis, de aanleunwoning was al weg en nu verdwijnen ook postkantoren en de bank. Dat kan eigenlijk helemaal niet. Ouderen zijn minder mobiel, dus die kun je ook niet zomaar even vijf kilometer naar het volgende dorp laten gaan. Ze gaan het dan vragen aan hun kinderen bijvoorbeeld, maar je maakt het allemaal zo moeilijk. Het is ontzettend belangrijk voor ouderen dat er meer verzorgingstehuizen komen, dat je geclusterd kunt wonen. En in zo’n woonzorgcentrum is het natuurlijk heel makkelijk om een pinautomaat, een winkeltje en een postpunt te hebben.’

ING helpt klanten bij het internetbankieren

Jeroen Losekoot, manager Digitaal Bankieren bij ING

‘70 procent van onze oudere klanten maakt gebruik van internetbankieren. De overige 30 procent heeft wat hulp nodig, bijvoorbeeld omdat zij zich zorgen maken over de veiligheid van online bankieren. Daarvoor hebben wij digicoaches, die klanten helpen digitaal vaardig te worden. Zij gaan een op een met de klant of met een klein klasje heel rustig door de materie heen. Achttien van de twintig deelnemers hebben het internetbankieren daarna onder de knie. Wij horen van klanten die dat stadium bereiken dat zij niet meer terug willen. Als je je bankzaken digitaal regelt, maakt dat het leven namelijk makkelijker. Je hoeft de deur niet meer uit, wat zeker voor ouderen een voordeel kan zijn, en je kunt op ieder gewenst moment je banksaldo checken. Als klanten zichzelf kunnen redden met online bankieren, vergroot dat bovendien hun zelfstandigheid.

Mensen die echt niet willen internetbankieren, kunnen altijd nog bij een servicepunt of bij een ING-kantoor worden geholpen. Maar als zij al digitale vaardigheden hebben, willen wij graag het gesprek met hen aangaan over de mogelijkheden van internetbankieren, zodat ze het een kans geven. De groep met klanten die niet digitaal bankiert, wordt steeds kleiner. Het is belangrijk dat mensen met hun tijd proberen mee te gaan.’