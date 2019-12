De arbeidsmarkt gaat over grenzen migratie

Deze week lanceerden SP en ChristenUnie hun initiatiefnota over het beter reguleren van arbeidsmigratie binnen de EU, met daarin onder andere de suggestie van een vergunningenstelsel. De reacties op deze voor sommigen onverwachte alliantie waren niet van de lucht.

Zo nam voormalig GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini het de Volkskrant kwalijk dat zij überhaupt over deze ‘kul’ publiceerden. Haar conclusie: werkvergunningen en verplicht inburgeren voor EU-onderdanen ‘kan niet’.

Een meer doordachte reactie kwam in deze krant van migratiedeskundige Leo Lucassen (17 december). Hij erkende in ieder geval de problematiek van uitbuiting van arbeidsmigranten die deels aanleiding is voor de initiatiefnota, maar denkt dat de gekozen oplossingen niet gaan helpen.

Bij zijn verhaal is toch wel het één en ander aan te merken. Lucassen erkent de problematiek van uitbuiting van arbeidsmigranten, maar ontkent dat arbeidsmigratie op zich ook resulteert in een verdringingseffect in de nationale arbeidsmarkt. Dit terwijl het rapport ‘Verdringing op de arbeidsmarkt’ (een gezamenlijke publicatie van SCP en CPB uit 2018) juist concludeert dat die verdringing er op één plaats wel degelijk is, namelijk aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

Als Lucassen stelt dat het vergunningenstelsel dat SP en CU voorstaan ‘de facto alleen zou gelden voor lager geschoold werk’, heeft hij gelijk. Sterker nog: dat is de bedoeling. De open arbeidsmarkt is een groot goed, maar moet precies daar worden gereguleerd waar zij grenzen over gaat: waar lager geschoolden in het land van aankomst worden verdrongen en arbeidsmigranten uitgebuit.

In een stelsel waar gericht vergunningen moeten worden afgegeven als de lokale arbeid niet voorradig is en andersom de rechtspositie van migranten wordt versterkt, brengen we de excessen van de markt weer binnen acceptabele grenzen.

Daarnaast bekijkt Lucassen de dynamiek van arbeidsmigratie alleen door de lens van kansen voor het individu. De problematiek van de leegloop en braindrain van Oost-Europese landen, waar bejaarden zonder verzorging zitten en vacatures worden opgevuld vanuit landen nóg verder naar het oosten onder nóg slechtere voorwaarden, is voor zowel links als rechts een blinde vlek. Dit terwijl deze ‘shift-left’ van een hele werkende generatie desastreuze gevolgen heeft voor de sociale cohesie en de opvolging van generaties in de landen van waaruit wij goedkoop hoofden en handen huren.

De vraag wat we moeten doen als de arbeidsmarkt over grenzen gaat, is een fundamentele voor de toekomst van de EU. We zijn een belangrijke lidstaat kwijtgeraakt aan onbehagen over de gevolgen van migratie, en staan daarom op een kruispunt. Een Europese Unie die we niet mogen hervormen is een EU die we alleen maar kunnen verlaten – en het belang van de EU is te groot om dat te laten gebeuren.

Voor onze democratie en voor de toekomst van de EU is het goed dat we niet hoeven kiezen tussen het stalen ‘njet’ van Sargentini of het roekeloze ‘exit’ van Baudet. De initiatiefnota van SP en CU wijst een weg naar gerichte hervorming in het belang van individuele werknemers en duurzame samenlevingen in West en Oost. Laten we daarom de grenzen van het vrije verkeer maar opzoeken.