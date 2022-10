Brexin: Verenigd Koninkrijk terug in EU?

Gegeven de enorme problemen met de begroting van het Verenigd Koninkrijk (ND, 29 september) wordt druk gespeculeerd over de mogelijkheid van een Brexin. De Europese Commissie doet er goed aan alvast een werkgroep te installeren. Die moet harde voorwaarden voor een dergelijke ‘Brexit-U-Turn’ formuleren. Uiteraard gaat het dan om invoering per direct van de euro. Op de lijst mogen niet ontbreken: rechts rijden, stiff upper lip op rantsoen, verbied gebruik van imperiale maten (yard, pound, pint) en… John Cleese ‘for Prime Minister’!