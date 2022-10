Naar een gezamenlijke, Europese asielopvang

Asielzoekers stappen in een bus naar de noodopvang in Stadskanaal.

Het is duidelijk zichtbaar dat Nederland, maar ook andere Europese landen de vluchtelingenproblematiek niet meer beheersen. Het aantal ontheemden groeit gestaag en de problemen met (tijdelijke) opvang, huisvesting en integratie nemen zienderogen toe. Dat kan niet zo verder gaan. Het is een onheilspellende gedachte dat de komende decennia nog miljoenen extra klimaatvluchtelingen vanuit Afrika hun thuis zoeken in West-Europa. Mensen die hun vaderland moeten ontvluchten, omdat grote gebieden niet meer levensvatbaar zijn vanwege extreme droogte of langdurige regenval. Europa dient zich op een andere situatie voor te bereiden. Als uitgangspunt moet gelden: Niet de vluchteling bepaalt in eerste instantie waar hij of zij naartoe gaat, maar Euro..

