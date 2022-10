Vrijhandel is geen modern kolonialisme. Het is juist wereldwijde samenwerking

De productie van aluminium pannen in een fabriek in de Bengaalse hoofdstad Dhaka.

De economen Matthias Olthaar en Paul Schenderling snijden met hun artikel ‘Ontwikkelingslanden hebben te weinig aan handel met Westen’ de goede thema’s aan (Nederlands Dagblad, 29 september). Maar naar mijn mening slaan zij de plank op een aantal punten mis.

Al twintig jaar werk ik in Afrika en in landen als Vietnam, India en Bangladesh. Als tien miljoen mensen in niet-westers landen werken voor onze producten, zoals Olthaar en Schenderling aangeven, dan helpen wij die mensen daar juist aan werk. Dat is geen modern kolonialisme maar internationale samenwerking.

Het is voor niet-westerse landen dé manier om - naast productie voor hun lokale markt - geld te verdienen en hun welvaart te verbeteren. Hun lage arbeidskosten en natuurlijke hulpbr..

