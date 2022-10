Uit angst om leerlingen te kwetsen spreekt leraar zich niet altijd uit

Veel jongeren gaan het onderwijs niet in, want ‘je komt onder een vergrootglas te liggen’ of ‘je wordt een speelbal'. (beeld anp / Sander Koning)

Steeds vaker wordt van een leerkracht verwacht dat deze ‘multicultureel inclusief’ is. Alle leerlingen, ongeacht hun achtergrond, moeten zich thuis en veilig voelen in de klas. Dat ideaal wordt breed gepromoot in veel onderwijsbladen. Zo schrijft de Utrechtse onderwijs- en diversiteitsdeskundige Jolien Geerlings in het vakblad Didactief (april 2021) dat het belangrijk is een inclusief multiculturalisme in de klas te bewerkstelligen, waarbij de Nederlandse identiteit als een van de kleuren in de klas geldt. De leerkrachten moeten uitdragen dat diversiteit niet alleen gaat over de culturele achtergrond van minderheden, maar ook over die van autochtone Nederlanders.

vogelvrijHet gevolg van deze benadering, wat ook op vele pabo’s nagestreefd wor..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .